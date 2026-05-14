Tragiczny wypadek w gospodarstwie. Kobieta nie miała żadnych szans

Do tragicznego wypadku doszło w środę po południu na prywatnej posesji w miejscowości Turza w gminie Dobrodzień. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pracująca w gospodarstwie kobieta, po wejściu do zagrody, została zaatakowana przez byka.

Kopnięcie było na tyle silne, że 34-latka straciła przytomność. Będący w pobliżu świadkowie zdarzenia przenieśli poszkodowaną w bezpieczne miejsce i wezwali pomoc. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na pomoc kobiecie było już jednak za późno.

Turza. Byk zaatakował kobietę. 34-latka zginęła na miejscu

- Obecni na miejscu policjanci prowadzili reanimację poszkodowanej, która została przejęta przez zespól ratownictwa medycznego. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować - przekazał asp. Marek Kotara z KPP w Oleśnie.

Dokładne okoliczności i przebieg tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zaapelowali również o zachowanie ostrożności podczas podczas prac polowych oraz przy obsłudze zwierząt hodowlanych.

"Zachowaj czujność przy obsłudze bydła czy trzody i zapewnij sobie drogę ucieczki. Nigdy nie pozwalaj dzieciom przebywać w pobliżu pracujących maszyn. Dbaj o stan techniczny maszyn i pojazdów wykorzystywanych w polu. Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień. Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach" - przypominają.