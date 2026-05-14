Policjanci z Otwocka zatrzymali trzy osoby podejrzane o brutalne pobicie mężczyzny podczas imprezy urodzinowej, podczas której spożywany był alkohol. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że doszło do kłótni między solenizantem a częścią gości.

Konflikt szybko przerodził się w agresję. Trzech uczestników imprezy miało zaatakować solenizanta i dotkliwie go pobić. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala.

Policjanci zatrzymali trzech podejrzanych: 54-latka, 24-latka oraz 15-latka. W sprawie wszczęto śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku.

Urodziny zakończyły się pobiciem. Solenizant trafił do szpitala

Dorośli podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Otwocku zdecydował o zastosowaniu wobec 24-latka i 54-latka tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Losem najmłodszego z zatrzymanych zajmie się sąd rodzinny. To on zdecyduje, czy wobec 15-latka zostaną zastosowane środki wychowawcze lub poprawcze.

Za udział w bójce lub pobiciu, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Policja przypomina, że alkohol często sprzyja agresji, a chwila utraty kontroli może doprowadzić do tragedii.

