Do zdarzenia doszło we wtorek tuż przed godziną 18.20. Jak poinformowała rzeczniczka policji Dagmar Sochorová, mężczyzna rozbił gablotę znajdującą się w bazylice, po czym zabrał przechowywaną tam czaszkę świętej.

Następnie natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia.

Kradzież w miejscu pielgrzymek. Zniknęła relikwia św. Zdzisławy

Sylwetkę sprawcy zarejestrowała kamera monitoringu, jednak nagranie jest bardzo niewyraźne. Dlatego też śledczy z Czeskiej Lipy proszą o kontakt każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje dotyczące tej sprawy lub rozpoznaje mężczyznę widocznego na nagraniu.

Kradzież wywołała ogromne poruszenie w Czechach. Arcybiskup praski i administrator diecezji litomierzyckiej Stanislav Přibyl nazwał ją "druzgocącą wiadomością". Podkreślił, że relikwia miała nie tylko bezcenną wartość historyczną, ale również ogromne znaczenie duchowe dla wiernych.

- Nie mogę uwierzyć, że ktoś praktycznie w biały dzień ukradł z kościoła relikwię, którą przez setki lat czcili pielgrzymi - powiedział duchowny, cytowany przez czeski portal IDNES.

Kim była św. Zdzisława? Kanonizował ją papież Jan Paweł II

Św. Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Zasłynęła z działalności charytatywnej i opieki nad chorymi. Założyła klasztor i szpital, a według średniowiecznych kronik przypisywano jej liczne cuda, w tym uzdrowienia i wskrzeszenia. Beatyfikowano ją w 1907 roku, a kanonizował ją Jan Paweł II w 1995 roku.

Jej szczątki spoczywają w krypcie bazyliki w Jablonném v Podještědí, która od lat jest miejscem pielgrzymek. Sama czaszka była przechowywana w bocznej kaplicy świątyni. Eksperci podkreślają, że relikwia jest niezwykle delikatna — przez stulecia szczątki ulegały zniszczeniu i były wielokrotnie rekonstruowane.

