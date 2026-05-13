Zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn i kobieta. Cała trójka podróżowała w styczniową noc razem z 37-letnim Michałem P. W środę prokuratura poinformowała, że przedstawiono im zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, nieudzielenia pomocy i nieumyślnego spowodowania śmierci. Za przestępstwa te grozi kara do 5 lat więzienia.

Cała trójka nie przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów.

- Kobieta i jeden z mężczyzn złożyli wyjaśnienia, natomiast drugi skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Nie zawrócili, by odszukać znajomego. Trzy osoby z zarzutami

"W godzinach popołudniowych 30 stycznia 2026 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży na terenie powiatu ostrowskiego w rejonie miejscowości Sulęcin Włościański ujawnili zwłoki mężczyzny. Jak ustalono, znaleziony to Michał P., 37-letni mieszkaniec Łomży. Mężczyzna w dniu 23 stycznia 2026r. wyszedł z domu i nie wrócił. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Poszukiwania prowadziła Komenda Miejska Policji w Łomży, m. in. przy użyciu drona. Ciało znaleziono w głębokim rowie przy trasie Via Baltica" - przekazano w komunikacie prokuratury.

Jak wynika z ustaleń śledczych z Ostrowi Mazowieckiej, Michał P. wracał autem z Warszawy do Łomży w towarzystwie znajomych. Gdy samochód zatrzymał się na pasie awaryjnym drogi S61 w pow. ostrowskim 37-latek wysiadł samochodu. Nie wziął ze sobą kurtki ani telefonu.

- Towarzyszące mu w podróży osoby nie zawróciły, by go odszukać, nie zawiadomiły o jego zaginięciu policji i rodziny, co w konsekwencji doprowadziło do wychłodzenia ciała Michała P., a następnie jego śmierci – powiedziała prok. Łukasiewicz.

Przeprowadzona przez lekarza patomorfologa sekcja zwłok nie wykazała, by zmarły miał na ciele obrażenia ciała zadane przez inne osoby. Biegły wstępnie wskazał, iż przyczyną zgonu było wychłodzenie.

