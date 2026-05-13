Zełenski po spotkaniu z Nawrockim. "Pan prezydent potwierdził"
Wołodymyr Zełenski poinformował po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, że usłyszał zapewnienie o dalszym wsparciu Polski dla Ukrainy. Rozmowy przywódców odbyły się w środę w Bukareszcie podczas szczytu państw grupy B9.
Ukraiński prezydent przekazał w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła relacji dwustronnych oraz najbliższych kontaktów między oboma państwami. Podkreślił również znaczenie współpracy Europy i USA.
Kancelaria Prezydenta RP opublikowała zdjęcie ze spotkania Nawrockiego i Zełenskiego. W rozmowach uczestniczył także nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
Zełenski po rozmowie z Nawrockim: wsparcie Polski będzie kontynuowane
Ukraiński prezydent podkreślił, że rozmowy z Karolem Nawrockim były merytoryczne i dotyczyły dalszych relacji między Warszawą a Kijowem.
"Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie. Omówiliśmy nasze możliwe kontakty w najbliższym czasie. Poinformowałem również o naszej pracy dyplomatycznej. We wszystkich działaniach ważna jest jedność między Europą a USA" - napisał Zełenski.
Prezydent Ukrainy podziękował również Polsce za dotychczasowe wsparcie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. "Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu za całe wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji.
"Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog" - przekazał.
Do spotkania doszło w środę w Bukareszcie na marginesie szczytu państw grupy B9. Format skupia kraje wschodniej flanki NATO.
