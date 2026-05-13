Ukraiński prezydent przekazał w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła relacji dwustronnych oraz najbliższych kontaktów między oboma państwami. Podkreślił również znaczenie współpracy Europy i USA.

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała zdjęcie ze spotkania Nawrockiego i Zełenskiego. W rozmowach uczestniczył także nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Podczas trwającego w Bukareszcie Szczytu B9, Prezydent RP @NawrockiKn rozmawiał z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/tsF6Jns0Ta — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 13, 2026

Zełenski po rozmowie z Nawrockim: wsparcie Polski będzie kontynuowane

Ukraiński prezydent podkreślił, że rozmowy z Karolem Nawrockim były merytoryczne i dotyczyły dalszych relacji między Warszawą a Kijowem.

"Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie. Omówiliśmy nasze możliwe kontakty w najbliższym czasie. Poinformowałem również o naszej pracy dyplomatycznej. We wszystkich działaniach ważna jest jedność między Europą a USA" - napisał Zełenski.

Із Президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту Бухарестської девʼятки змістовно обговорили двосторонні відносини між Україною та Польщею. Важливо, що маємо спільну позицію: потрібно, щоб вони були справді сильними й добросусідськими. Обговорили наші потенційні контакти… pic.twitter.com/jyNZh9TMNn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Prezydent Ukrainy podziękował również Polsce za dotychczasowe wsparcie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. "Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu za całe wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji.

"Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog" - przekazał.

Do spotkania doszło w środę w Bukareszcie na marginesie szczytu państw grupy B9. Format skupia kraje wschodniej flanki NATO.

