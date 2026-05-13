Zbigniew Ziobro poinformował, gdzie przebywa. Wskazał na amerykańską Polonię

Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym stacji. Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości; na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów.

Ziobro o nowych celach politycznych. Wskazał na Polonię

We wtorek w rozmowie z Telewizją Republiką Ziobro przyznał, że jest w Waszyngtonie i ma zamiar spotkać się z mieszkającą tam Polonią. Podkreślił także, że "jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego" na terenie USA jest "oddziaływanie na amerykańską Polonię".

Ziobro był też pytany o wezwanie przez Prokuraturę Krajową jako świadka prezesa i redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza, aby wyjaśnić, dlaczego b. minister stał się korespondentem tej telewizji i czy to ma związek z przestępstwem poplecznictwa. Były szef MS ocenił, że "blamaż, kompromitację, nieudolność i niewywiązanie się przez Tuska z zobowiązań (...) trzeba jakoś przykryć".

- Nie mają Ziobry, to chcą zaatakować redaktora Sakiewicza. To jest obraz bezradności, bezsilności tej władzy, która chce kierować swą napaść wobec dziennikarzy, mediów - stwierdził.

Polityk poinformował, że na przestrzeni ostatniego roku Telewizja Republika kilkakrotnie składała mu propozycję pracy w roli komentatora. Podkreślił, że przebywając w Budapeszcie, odmawiał objęcia takiej funkcji, ale - jak dodał - decydując się na wyjazd do USA "uznał, że jest to nowa sytuacja".

- Telewizja Republika ma tutaj ogromny odbiór i zainteresowanie, siłę oddziaływania na Polonię amerykańską (...), więc uznałem, że łączenie tych dwóch ról jest zasadne i przyjąłem tą propozycję - podkreślił.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. USA nie udzieliły informacji

We wtorek rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA odmówił w poniedziałek określenia, w jakim trybie do USA przybył Zbigniew Ziobro, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz.

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Szef PK Dariusz Korneluk poinformował też, że prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza, aby wyjaśnić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji i czy to ma związek z przestępstwem poplecznictwa.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orban otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatnią sobotę na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który w już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

jp / polsatnews.pl / PAP