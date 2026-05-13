Głównym celem ćwiczeń NATO była obrona Gotlandii (wyspy należącej do Szwecji) i utrzymanie dominacji na Bałtyku. Do udziału w ćwiczeniach zostali zaproszeni ukraińscy operatorzy dronów, którzy wykorzystując doświadczenie zdobyte na froncie mieli wcielić się w rolę agresora, atakującego teren państwa należącego do Sojuszu.

Ukraińcy zaproszeni na manewry NATO. "Trzy razy przerwali szkolenie"

Agencja Associated Press relacjonuje, że scenariusz gry wojennej, w której Gotlandii grożą przerwy w dostawie prądu i niedobory żywności z powodu sabotażu, miał na celu sprawdzenie, co członkowie NATO mogliby zrobić, zanim zostanie powołana klauzula o wspólnej obronie NATO na podstawie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Według relacji jednego z ukraińskich operatorów dronów, Ukraińcy zniszczy szwedzkie wojska podczas ćwiczeń.

ZOBACZ: Manewry NATO na Bałtyku. Zaangażowano żołnierzy z Ukrainy

- Trzy razy przerywali szkolenie, żeby ustalić co robić lepiej, ale w rzeczywistości już by nie żyli - stwierdził 24-latek o pseudonimie Tarik, cytowany przez AP.

Inny z pilotów stwierdził, że wojska Sojuszu muszą lepiej zrozumieć zasady prowadzenia wojny przy użyciu dronów.

- Wszystkie siły zachodnie muszą się szybko nauczyć, jak przeprowadzać operacje z użyciem dronów i zwalczać drony, a najszybszym sposobem jest słuchanie Ukraińców – stwierdził naczelny dowódca sił zbrojnych Szwecji gen. Michael Claesson.

Polscy żołnierze w manewrach "Baltic Shield"

W sumie w manewrach, które rozpoczęły się 27 kwietnia wzięło udział 18 tysięcy żołnierzy z 12 państw. W innym rejonie Bałtyku odbywają się manewry "Baltic Shield", będące kontynuacją szwedzkich ćwiczeń. Od piątku Duńczycy i Polacy ćwiczą obronę Borholmu, która również odgrywa strategiczną rolę na Morzu Bałtyckim.

ZOBACZ: Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Kraj NATO poderwał myśliwce

Duńskie siły zbrojne poinformowały, że "ćwiczenia obejmują różnego rodzaju działania na lądzie, morzu i w powietrzu, które mają pomóc w radzeniu sobie z zagrożeniami o charakterze fizycznym i hybrydowym".

W przedsięwzięciu biorą udział żołnierze z niemal wszystkich rodzajów sił zbrojnych - artylerzyści, żołnierze z 6 Brygady Powietrznodesantowej i 2 Pułku Rozpoznawczego, marynarze, lotnicy i Wojska Specjalne.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni