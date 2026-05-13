- Ustabilizowaliśmy front i staliśmy się silniejsi, a Rosja stała się słabsza. Zamknęliśmy przestrzeń powietrzną i niszczymy 90 proc. dronów. Staliśmy się partnerem dla państw Bliskiego Wschodu - wyliczał Sybiha.

- Ukraina stara się wykorzystywać wszelkie możliwości, aby zakończyć tę wojnę. Jesteśmy w momentum – zaznaczył.

Koszty wojny po stronie ukraińskiej. Minister wskazał kwotę

Andrij Sybiha i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski byli uczestnikami panelu "Preparing for Wars to Come - The Community of Democracies in Times of Global Risk".

- Jesteśmy bliscy momentu, w którym czas będzie stał po naszej stronie. Rosyjska gospodarka jest wrażliwa, ale nie jest w stanie krytycznym – mówił szef ukraińskiej dyplomacji.

Ukraiński polityk podkreślił, że należy doprowadzić do końca wojny, która dziennie kosztuje ukraińską gospodarkę 450 mln dolarów. Przypomniał także, że na początku wojny wiele państw, w tym w Europie, nie wierzyły w Ukrainę.

- Pamiętam bardzo dobrze sceptycyzm, nikt w nas nie wierzył. Gdy prosiliśmy ambasady o sankcje, dawali nam trzy czy pięć dni. Pamiętam też rozmowy z przywódcami, którzy popychali nas, abyśmy przyjęli kapitulacje i rosyjskie postulaty – dodał minister SZ.

Sybiha mówi o pokoju. Wskazał na rolę USA

Według niego, w celu przyspieszenia osiągnięcia pokoju, musi zostać wywarta większa presja na Rosję, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych.

- Potrzebujemy przywództwa od USA. Dlatego PURL (mechanizm NATO, umożliwiający Ukraińcom zakup broni od USA - red.) jest kluczowym programem do zakupu rakiet dalekiego zasięgu i zestawów obrony przeciwlotniczej – zaznaczył ukraiński minister.

Mówił też o tym, jak zwiększyły się zdolności ukraińskiej armii za sprawą m.in. dronów. Zauważył, że Ukraina wysyła swoich instruktorów do państw sojuszniczych i nawiązuje współpracę z niektórymi krajami Bliskiego Wschodu. - Najlepiej jest mieć Ukrainę w NATO – podsumował.

Podczas organizowanych przez Szwecję manewrów wojskowych NATO Aurora 26, ukraińscy operatorzy dronów skutecznie zrealizowali scenariusz agresora, atakującego siły Sojuszu.

