Propozycje znalazły się w pakiecie transportowym przedstawionym w środę w Brukseli. Komisja przekonuje, że obecny system sprzedaży biletów jest rozdrobniony i nieprzejrzysty, co utrudnia podróże transgraniczne i ogranicza konkurencję na rynku kolejowym.

Nowe regulacje miałyby objąć największych operatorów kolejowych oraz platformy sprzedażowe działające na rynku transportowym.

Jeden bilet na podróż przez kilka krajów UE

Kluczowym elementem projektu jest nowa regulacja dotycząca sprzedaży biletów kolejowych. Zgodnie z propozycją przewoźnicy posiadający co najmniej 50 proc. udziału w krajowym rynku kolejowym będą musieli udostępniać swoje platformy sprzedażowe konkurencji.

Komisja chce również wprowadzić nową kategorię tzw. "single ticket". Chodzi o bilety obejmujące całą podróż kupioną w jednej transakcji, nawet jeśli przejazd realizują różni operatorzy i obowiązują oddzielne umowy przewozu.

Dzięki temu pasażerowie, którzy spóźnią się na kolejne połączenie z powodu opóźnienia wcześniejszego odcinka podróży, zyskają prawo do zmiany trasy, zwrotu kosztów, pomocy i rekompensaty za cały przejazd.

ZOBACZ: Unitree prezentuje mecha GD01. Załogowy robot, który można kupić

Komisja Europejska chce ograniczyć rozdzielanie rezerwacji

Projekt przewiduje także zakaz sztucznego dzielenia podróży na osobne rezerwacje, jeśli technicznie możliwe byłoby sprzedanie ich jako jednego biletu.

Komisja Europejska chce również, by bilety trafiały do sprzedaży wcześniej niż obecnie. Według propozycji przewoźnicy będą zobowiązani do udostępniania ich co najmniej pięć miesięcy przed odjazdem.

Pakiet obejmuje także przepisy dotyczące platform multimodalnych, które sprzedają bilety na różne środki transportu - kolej, samoloty, autobusy i transport wodny.

ZOBACZ: "Nie jesteśmy peryferiami NATO". Nawrocki zaapelował do sojuszników

Nowe obowiązki dla platform sprzedażowych w UE

Duże platformy rezerwacyjne miałyby zostać objęte obowiązkiem tzw. neutralnej prezentacji ofert. Oznacza to, że połączenia mają być wyświetlane według obiektywnych kryteriów, takich jak cena, czas podróży czy emisje, a nie na podstawie umów komercyjnych lub sponsorowanych wyników.

Największe platformy mogłyby też zostać objęte dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi klauzul wyłączności oraz obowiązkiem udostępniania części danych władzom publicznym na potrzeby planowania transportu.

Projekt poparli już niektórzy europosłowie. Przedstawiciel Zielonych Kai Tegethoff ocenił, że propozycje są "dużym krokiem w stronę prawdziwie europejskiego systemu kolejowego". Z kolei eurodeputowany Europejskiej Partii Ludowej Jens Gieseke stwierdził, że nowe przepisy mogą znacząco ułatwić podróże kolejowe między państwami UE. Propozycje trafią teraz do negocjacji w Parlamencie Europejskim i państwach członkowskich UE.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni