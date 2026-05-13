"Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" - napisał Tusk na platformie X.

Clooneyowie pojawili się w Polsce w związku z odbywającym się w stolicy Wielkopolski kongresem Impact. W wydarzeniu uczestniczą politycy, biznesmeni, eksperci i laureaci Nagrody Nobla z całego świata. Według organizatorów w tegorocznej edycji bierze udział ponad 6 tys. osób, a program obejmuje ponad 90 godzin debat i wystąpień.

Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi❤️🇵🇱 pic.twitter.com/p1d4TaxPxh — Donald Tusk (@donaldtusk) May 13, 2026

Amal Clooney mówiła w Poznaniu o praworządności i Ukrainie

Podczas konferencji głos zabrała Amal Clooney, prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka i współpracująca m.in. z ONZ. W swoim wystąpieniu mówiła o praworządności, bezpieczeństwie biznesu i odpowiedzialności państw oraz korporacji. Odniosła się także do sytuacji w Polsce.

- Polska jest miejscem, które daje mi nadzieję. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, o praworządność, sprawy idą w dobrym kierunku. Drugim takim miejscem są Węgry - oceniła.

Jednym z tematów jej wystąpienia była również wojna w Ukrainie. Amal Clooney angażuje się w działania dotyczące dokumentowania rosyjskich zbrodni wojennych.

George Clooney zabrał głos o demokracji i wolności słowa

W Poznaniu pojawił się również George Clooney. Aktor odniósł się do spekulacji dotyczących zakończenia kariery filmowej i zaprzeczył pojawiającym się doniesieniom. Mówił także o znaczeniu niezależnych mediów i wolności słowa.

- To nie jest rzecz oczywista. O to trzeba walczyć. Następne pokolenia nie widzą tego, uważają, że ona zawsze tu jest - powiedział.

Zapytany o rady dla Polaków dotyczące demokracji, odpowiedział: - Nie wiem, czy jesteśmy teraz w pozycji, żeby doradzać w sprawie kultywowania demokracji.

Impact’26 w Poznaniu. Wśród gości politycy, nobliści i szefowie globalnych firm

Impact’26 rozpoczął się w środę w Poznaniu. Organizatorzy promują wydarzenie jako największy kongres gospodarczo-technologiczny w tej części Europy.

Wśród gości tegorocznej edycji znaleźli się m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa, noblistka Olga Tokarczuk oraz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Daron Acemoglu.

W wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele globalnych firm, takich jak Google, Microsoft, Visa, Mastercard czy Uber.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni