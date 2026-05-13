Słowa ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wywołały lawinę komentarzy ze strony polityków opozycji. Chodzi o wypowiedź, która padła w programie "Graffiti" w rozmowie z Marcinem Fijołkiem. Minister stwierdziła, że "jeździ po kraju i widzi, jak ludzie się cieszą".

- Nie wszystko się od razu dzieje, ale cieszę się, że chociażby zaczynamy porządkować sieć hematologiczną, na którą długo pacjenci czekali i mam nadzieję, że już niebawem będziemy w stanie tę sieć wdrażać w Polsce. Dużo rzeczy się dzieje, są też środki z KPO, które myślę, że dla wszystkich pacjentów (trafią - red.) już niebawem, a jeżdżę po kraju i widzę jak się ludzie cieszą i w podmiotach z tego, że 18 miliardów przynosi realne już korzyści, a zakup sprzętu, inwestycje, to łącznie 36 miliardów - przekonywała.

Na reakcje nie trzeba było długo czekać. Krytyczne komentarze pojawiły się zarówno ze strony polityków PiS i Konfederacji, jak i partii Razem. "Ksiądz Tischner powiedział kiedyś, że są trzy prawdy… Dziś, słysząc panią minister zdrowia, zapewne powiedziałby o trzech poziomach bezczelności. Poziom pani minister byłby ten trzeci…" - skomentował w serwisie X poseł PiS Marcin Warchoł.

"Żenada". Burza po słowach minister Sobierańskiej-Grendy

Do słów ministry odniósł się także Łukasz Rzepecki z Konfederacji. "Tak, sytuacja jest diametralnie różna - wystarczyło rzucić hasło o dosypaniu finansów i nagle kolejki zniknęły. Kolejny cud gospodarczy na miarę 'zielonej wyspy' Donalda Tuska… Proszę się nie kompromitować, Pani Grenda i nie okłamywać milionów Polaków oczekujących realnych zmian, a nie pustych frazesów" - napisał.

Lider partii Razem Adrian Zandberg skomentował sprawę krótko: To jest jakiś perwersyjny eksperyment społeczny?.

Z kolei poseł PiS Rafał Bochenek napisał: Dzień dobry. A czy Wy też widzicie to co min. zdrowia p. Sobierańska-Grenda? Podobno ludzie cieszą się z jej działań w szpitalach ... Czekam na opinie zadowolonych. Europoseł PiS Tobiasz Bocheński ironizował: Nie da się tej Pani podrobić. "Ludzie się cieszą" świetnie. Rewelacja.

Michał Wójcik z PiS również ostro ocenił wypowiedź ministry. "Z cyklu - poznajmy ich twarze: Jolanta Sobierańska Grenda (minister zdrowia w rządzie Tuska). W dzisiejszym wywiadzie z radością poinformowała, że jeździ po kraju i widzi jak ludzie się cieszą ze zmian w służbie zdrowia. Tego się nawet nie da skomentować. Żenada" - napisał.

Jeszcze mocniej skomentował sprawę poseł Dariusz Matecki: Widzi jak ludzie się cieszą. Umierając w kolejkach.

Krytyczne stanowisko zajął również poseł Razem Maciej Konieczny. - Deklaracja ministry zdrowia, że pacjentom jest lepiej, jest kuriozalna. Szczególnie w kontekście sygnałów od prywatnych firm uruchamiających chwilówki na leczenie. Takie rzeczy nie są normą w cywilizowanych europejskich państwach - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

