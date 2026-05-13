Wpis pojawił się dzień po doniesieniach dziennikarza Fox News Johna Robertsa, który przekazał, że Trump miał mówić o możliwości uczynienia Wenezueli 51. stanem USA. Biały Dom nie zaprzeczył jednoznacznie tym informacjom.

Rzeczniczka administracji Anna Kelly odmówiła komentarza dla Associated Press. Podkreśliła jedynie, że Trump jest "znany z tego, że nigdy nie akceptuje status quo".

Trump pokazał mapę Wenezueli w barwach USA

Prezydent USA opublikował grafikę na platformie Truth Social. Przedstawia ona fragment Ameryki Południowej z terytorium Wenezueli pokrytym amerykańską flagą oraz podpisem "51st State".

Dzień wcześniej korespondent Fox News John Roberts poinformował o rozmowie telefonicznej z prezydentem USA. - Właśnie rozmawiałem przez telefon z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, że na poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA... - przekazał dziennikarz.

ZOBACZ: Trump kolejny raz zaskoczył, wskazał kraj. "Poważnie rozważam"

Trump już wcześniej sugerował podobny scenariusz. W marcu pisał w mediach społecznościowych: "Ostatnio dobre rzeczy przytrafiają się Wenezueli. Zastanawiam się, na czym polega ta magia. Status stanowy nr 51, ktoś zainteresowany?".

Wenezuela odpowiada Trumpowi. "Nie jesteśmy kolonią"

Na słowa i działania Trumpa zareagowała pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. - Będziemy nadal bronić naszej integralności, suwerenności, niepodległości, naszej historii - powiedziała dziennikarzom.

Jak dodała, Wenezuela pozostaje "wolnym krajem, a nie kolonią". Rodriguez wystąpiła przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze podczas rozpraw dotyczących sporu między Wenezuelą a Gujaną o region Essequibo, bogaty w złoża ropy i minerałów.

ZOBACZ: Trump przyleciał do Pekinu. Nad spotkaniem z Xi wisi cień wojny z Iranem

Trump ponownie mówi o "51. stanie"

To nie pierwszy raz, gdy Trump używa określenia "51. stan" wobec innych państw. W przeszłości podobne sugestie kierował m.in. pod adresem Kanady.

W ostatnich miesiącach amerykański prezydent wielokrotnie odnosił się również do ogromnych zasobów ropy naftowej znajdujących się w Wenezueli. Według Fox News miał mówić, że kraj dysponuje złożami wartymi nawet 40 bilionów dolarów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni