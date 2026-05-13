Dotychczas kierowcy posiadający prawo jazdy dłużej niż rok mogli raz na sześć miesięcy odbyć kurs reedukacyjny w WORD i zniwelować 6 punktów karnych, niezależnie od ich aktualnej liczby na koncie, o ile nie przekroczyli jeszcze limitu 24 punktów.

Jak podaje Infor, jeżeli projekt nowego rozporządzenia MSWiA wejdzie w życie, od 3 czerwca 2026 roku ta opcja przestanie być dostępna dla całej grupy poważnych wykroczeń. Poszczególne resorty mają pięć dni na zajęcie stanowiska od momentu skierowania projektu do uzgodnień, co miało miejsce 9 kwietnia 2026 roku.

Jak naliczane są punkty karne?

Podstawą naliczania punktów karnych jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z artykułem 98: "Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia".

Kierowca, zależnie od stopnia i wagi wykroczenia może otrzymać za jedno naruszenie od 1 do 15 punktów

W takiej sytuacji kierowca traci prawo jazdy

Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok mogą zgromadzić maksymalnie 24 punkty. Dla posiadaczy uprawnień przez okres krótszy niż 12 miesięcy limit wynosi 20 punktów. Przekroczenie progu obliguje do poddania się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu oraz ukończenia tzw. kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Starosta może wydać decyzję administracyjną o skierowaniu takich kierowców na:

kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego , jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji

w formie egzaminu państwowego badanie lekarskie , jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia

Poza możliwością skasowania sześciu punktów karnych podczas kursu reedukacyjnego w WORD, punkty są usuwane z ewidencji automatycznie po upływie roku od opłacenia mandatu lub uprawomocnienia się wyroku sądu.

Co zmienia projekt rozporządzenia MSWiA?

Jeżeli projekt rozporządzenia MSWiA wejdzie w życie, możliwość "kasowania" punktów dzięki szkoleniom zostanie istotnie ograniczona. Kursy reedukacyjne nadal będą dostępne, jednak pozwolą usunąć punkty tylko za wybrane, drobniejsze naruszenia.

Jak informuje Infor, powołując się na projekt rozporządzenia, do naruszeń wykluczonych z możliwości redukcji należą chociażby: spowodowanie wypadku lub kolizji, jazda pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych.

Zgodnie z zapisami paragrafu 11 projektu rozporządzenia, po odbyciu szkolenia zmniejszeniu podlegać będą punkty przyznane przykładowo za:

n iezatrzymanie pojazdu przed znakiem "stop"

naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego

wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

niestosowanie się do znaków zakazu wjazdu lub nakazu jazdy

pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia

zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu

przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o pasach bezpieczeństwa

Oznacza to, że naruszenie przepisów innych niż wymienione wyżej, nie będzie stwarzać możliwości obniżenia liczby punktów w ewidencji poprzez szkolenie reedukacyjne. Projekt wprowadza również zmiany w samym taryfikatorze punktów karnych. Pojawi się nowe naruszenie (kod D 06) kierowane do młodych kierowców w okresie próbnym, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi, za które można otrzymać od 8 do 12 punktów karnych, w zależności od skutków zdarzenia.

Zmienia się też podejście do przekraczania prędkości. Każde przekroczenie dozwolonego limitu o ponad 50 km/h będzie skutkowało automatycznie maksymalnymi 15 punktami karnymi.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2328). Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. (nr w Wykazie Prac Legislacyjnych: 1309)

red. / polsatnews.pl