Strzelanina w Lubinie. Nie żyją dwie osoby

Do strzelaniny miało dojść w jednym z bloków przy ulicy Jastrzębiej. Jak informuje portal lubin.pl dwóch mężczyzn zostało zastrzelonych, trzeci przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Podłożem konfliktu mogły być substancje psychoaktywne.

"Na miejscu wciąż pracują policjanci oraz prokurator. Lubińska policja potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym" - czytamy.

- Decyzją prokuratora prowadzącego postępowanie, na ten moment oficjalnie mogę potwierdzić tylko to, że doszło do strzelaniny na osiedlu Przylesie w Lubinie - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz w rozmowie z TVN24.

Nieoficjalnie wiadomo, że policja poszukuje sprawcy lub sprawców strzelaniny.

Artykuł aktualizowany...

