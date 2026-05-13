Strzelanina w Lubinie. Nie żyją dwie osoby

W nocy na jednym z osiedli w Lubinie doszło do strzelaniny. Dwie osoby nie żyją a trzecia znajduje się w szpitalu - ustalił Polsat News. Według oficjalnego portalu miasta Lubin, na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Belka sygnalizacyjna radiowozu policyjnego z napisem "POLICJA" oraz okrągły fragment mapy z zaznaczonym punktem.
Do strzelaniny miało dojść w jednym z bloków przy ulicy Jastrzębiej. Jak informuje portal lubin.pl dwóch mężczyzn zostało zastrzelonych, trzeci przebywa obecnie w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Podłożem konfliktu mogły być substancje psychoaktywne.

 

"Na miejscu wciąż pracują policjanci oraz prokurator. Lubińska policja potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym" - czytamy.

 

- Decyzją prokuratora prowadzącego postępowanie, na ten moment oficjalnie mogę potwierdzić tylko to, że doszło do strzelaniny na osiedlu Przylesie w Lubinie - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz w rozmowie z TVN24.

 

Nieoficjalnie wiadomo, że policja poszukuje sprawcy lub sprawców strzelaniny.

 

Artykuł aktualizowany...

 

 

 

 

 

Marcin Jan Orłowski / Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
