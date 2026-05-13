Jak czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się w związku ze "zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych".

Dowódca Operacyjny RSZ - jak przewidują obowiązujące procedury - uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Operują myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - wskazano.

Podkreślono jednocześnie, że podjęte działania mają charakter prewencyjny. Są one ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

Jak poinformowało w środę "Kyiv Independent", Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Pierwsze syreny alarmowe rozległy się około godziny 11 czasu lokalnego w kilku regionach kraju. W przestrzeń powietrzną Ukrainy wleciało co najmniej 200 dronów typu Shahed. Część z nich - jak opisuje medium - nadleciała z Białorusi.

W obwodzie chmielnickim ranne zostały co najmniej trzy osoby. Trafiły one do szpitali z umiarkowanymi obrażeniami. Rosyjski atak na Odessę ranił co najmniej dwie osoby. Jeden z bezzałogowców miał uderzyć w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny, co spowodowało uszkodzenia. Niebawem doszło też do pożaru zaparkowanych nieopodal samochodów.

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał na Telegramie, że szczątki zestrzelonego drona spadły w jednej z dzielnic. Nie odnotowano tam żadnych ofiar.

Wcześniej głos w sprawie rosyjskich ataków zabrał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy informował w środowy poranek, że nad Ukrainą operuje ponad 100 bezzałogowców. "Rosja kontynuuje swoje naloty i czyni to zuchwale - celowo atakując naszą infrastrukturę kolejową oraz cywilne obiekty w naszych miastach" - napisał Zełenski, przekazując kondolencje rodzinom wszystkich osób, które zmarły na skutek nalotów.

