Znajdujemy się obecnie w apogeum ochłodzenia. W środę do godz. 11:00 wciąż w wielu miejscach panowały jednocyfrowe temperatury, a w najcieplejszym Terespolu było 11,9 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zimno pozostanie z nami na dłużej. Po zachodzie słońca w części kraju zapanują przymrozki, znane jako "zimni ogrodnicy".

Przymrozek na południu. Są ostrzeżenia synoptyków

Pochmurna, nieprzyjemna aura z przelotnymi deszczami i lokalnymi burzami towarzyszy nam od początku tygodnia. W środę również pogoda wystawi nas na próbę.

ZOBACZ: Pogoda długoterminowa. Niepokojące prognozy na czerwiec

Tym razem deszcz i burze skupią się w zachodniej Polsce i tam można się ich spodziewać w drugiej połowie dnia. Na południu i wschodzie będzie spokojniej, choć na niebie także będą królować ciemne chmury.

We wszystkich regionach utrzymają się niskie, sięgające maksymalnie około 14 st. C temperatury, które zdecydowanie spadną po zachodzie słońca.

WXCHARTS W Polsce trwa chłodniejszy okres, który niedługo się zakończy powolnym wzrostem temperatur

W nocy ze środy na czwartek przeważnie będzie od 3 do 6 st. C, jednak na terenach podgórskich Karpat miejscami można się spodziewać mrozu na poziomie -1, a przy gruncie do -3 st. C.

Tym samym doświadczymy wizyty tak zwanych "zimnych ogrodników", czyli przymrozków zwykle występujących w połowie maja.

To zjawisko często jest nazywane od patronów poszczególnych dni, podczas których się pojawiają, czyli są to: św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja), św. Bonifacy (14 maja) oraz popularna "zimna Zośka", czyli św. Zofia (15 maja).

ZOBACZ: "Zimni ogrodnicy" coraz bliżej. Zacznie się najbliższej nocy

Z powodu przymrozków w środę synoptycy IMGW wystosowali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one następujące województwa:

podkarpackie ;

; większość małopolskiego (bez krańców zachodnich);

(bez krańców zachodnich); centralną i południową część lubelskiego ;

; środkową i południowo-wschodnią część świętokrzyskiego.

IMGW Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami na południu i wschodzie Polski

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o północy i utrzymają się do godz. 6:00 w czwartek.

Po zimnej, a miejscami mroźnej nocy czeka nas pewna poprawa. Temperatury nie będą już tak niskie, nawet po zmroku.

Pogoda się nie poprawi, ale zmiany nastąpią. Zobaczymy je na termometrach

Choć tak jak wcześniejsze dni pochmurny i mokry, czwartek będzie nieco cieplejszy. Tego dnia na południowym wschodzie będzie do 18-20 st. C, a w najchłodniejszym rejonie, czyli na północnym zachodzie możemy się spodziewać 12-14 st. C.

ZOBACZ: Grzmoty, a potem kolejne zmiany. Polskę przejmą "zimni ogrodnicy"

Trudno jednak będzie nam docenić nieco wyższe temperatury, ponieważ w dalszym ciągu lokalnie przelotnie popada deszcz, do tego na północy i zachodzie możliwe będą burze z gradem oraz silnym wiatrem, dochodzącym w porywach do 70 km/h.

WXCHARTS W czwartek będzie nieco cieplej, ale nie spokojniej. Wrócą burze z gradem i silniejszym wiatrem

Możliwe, że kolejna noc okaże się cieplejsza i być może tym razem obejdzie się bez przymrozków. Możliwe, że najchłodniej będzie na północnym zachodzie, jednak nawet tam powinny być około dwa stopnie powyżej zera.

Na ten czas synoptycy nie przewidują też wydania ostrzeżeń w związku z przymrozkami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni