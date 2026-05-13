Przekroczyli granicę z Rosją. Wylądowali w szpitalu psychiatrycznym

Dwaj obywatele Estonii, 25-letni Danil i 42-letni Rando nielegalnie przekroczyli granicę estońsko-rosyjsk, przeprawiając się zamarzniętą taflą jeziora. Jeden dostał się do Rosji w styczniu, a drugi w lutym.

Estończycy nielegalnie dostali się do Rosji. Chcieli azylu, trafili do celi

Mężczyźni wpadli w ręce rosyjskich służb i trafili do aresztu w Pskowie. Obaj na mocy decyzji sądu zostali nastąpienie skierowani do Petersburga na badania psychiatryczne. Swoje pojawienie się w Rosji motywowali chęcią wystąpienia o azyl.

W liście przesłanym m.in. Meduzie Danil opowiadał, że na oddziale dostał zastrzyk. "Uznano mnie za osobę chorą psychicznie, z czym wcale się nie zgadzam" - przekazał Estończyk. Zadeklarował, że jest gotów ponownie poddać się badaniom, ale w innej klinice.

Mężczyzna trafił do aresztu w Pskowie. "Poprosiłem o pułapkę na myszy"

Aktualnie 25-latek wrócił do aresztu w Pskowie, gdzie przebywa na dwutygodniowej kwarantannie. Napisał, że został osadzony w pojedynczej celi, gdzie nie ma ogrzewania i grasuje mnóstwo myszy, w związku z czym zwrócił się do władz placówki o pułapkę na gryzonie.

Danil decyzję o ucieczce do Rosji tłumaczył "kryzysem i wieloma życiowymi okolicznościami". Według niego w Estonii "zaczęto zakazywać języka rosyjskiego w szkołach, a znalezienie pracy stało się niemożliwe". Był przekonany, że bez znajomości języka estońskiego nie byłby w stanie się utrzymać i zostałby bezdomnym.

Mężczyzna cały czas liczy, że zamiast więzienia otrzyma azyl i przyznane mu zostanie rosyjskie obywatelstwo. Obu obywatelom Estonii za nielegalne przekroczenie granicy grozi dwa lata pozbawienia wolności.