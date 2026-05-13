Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziła przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po 1. miesiącu życia. Chodzi o partię o numerze: 010126.

Jej producentem są Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie "Herbapol" S.A.; Zakład Produkcyjny w Bochni.

GIS nakazuje wycofanie herbatki na brzuszek dziecka z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych

"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego niniejszy produkt jest znacznie zanieczyszczony i stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów" - poinformowano w komunikacie.

GIS przekazał, że producent uruchomił już procedurę wycofania produktu z obrotu, wstrzymał sprzedaż i zabezpieczył posiadany zapas produktów przed sprzedażą i wysyłką do odbiorców oraz poinformował wszystkich odbiorców kwestionowanej partii o wycofaniu produktu.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu herbatki i nakazującą wycofania jej z obrotu oraz nadzorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - podkreślono.

Alkaloidy pirolizydynowe są toksycznymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez ponad 6000 gatunków roślin w celach obronnych. Zanieczyszczają żywność, np. miody, zioła i herbaty i są groźne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.

Substancje te wykazują działanie hepatotoksyczne (niszczą wątrobę), a często również mutagenne i rakotwórcze.

