Pilny komunikat sanepidu. Wycofują popularny produkt dla dzieci

Polska

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące produktu dla dzieci. Chodzi o określoną partię herbatki fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po 1. miesiącu życia. Wykryto w niej przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

GIS wycofuje z obrotu herbatkę fix z przekroczonym poziomem alkaloidów pirolizydynowych

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziła przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po 1. miesiącu życia. Chodzi o partię o numerze: 010126. 

 

Jej producentem są Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie "Herbapol" S.A.; Zakład Produkcyjny w Bochni.

 

GIS nakazuje wycofanie herbatki na brzuszek dziecka z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych

 

"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego niniejszy produkt jest znacznie zanieczyszczony i stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów" - poinformowano w komunikacie.

Groźna toksyna w herbatce dla dzieci. Może uszkodzić wątrobę

GIS przekazał, że producent uruchomił już procedurę wycofania produktu z obrotu, wstrzymał sprzedaż i zabezpieczył posiadany zapas produktów przed sprzedażą i wysyłką do odbiorców oraz poinformował wszystkich odbiorców kwestionowanej partii o wycofaniu produktu.

 

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu herbatki i nakazującą wycofania jej z obrotu oraz nadzorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - podkreślono.

 

Alkaloidy pirolizydynowe są toksycznymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez ponad 6000 gatunków roślin w celach obronnych. Zanieczyszczają żywność, np. miody, zioła i herbaty i są groźne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.

 

Substancje te wykazują działanie hepatotoksyczne (niszczą wątrobę), a często również mutagenne i rakotwórcze.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
