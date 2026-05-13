Polscy artylerzyści pobili rekord. Pocisk trafił w cel oddalony o blisko 80 km
"Nasi artylerzyści oddali z polskiego wybrzeża rekordowy strzał z systemu Homar-K na odległość 79 kilometrów i 600 metrów" - napisał we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz. Tego samego dnia w rejonie Bornholmu sprawdzano polskie wyrzutnie HIMARS oraz duńskie systemy PLUS. Szef MON podkreślił, że to "największe do tej pory ćwiczenia sojusznicze pk. Baltic Shield" pomiędzy oboma krajami.
Pocisk pokonał dystans 79,6 km. Jak podkreślił, jest to ważne wydarzenie dla polskiego wojska w dziedzinie odstraszania.
Homar-K to system artyleryjski, będący polskim odpowiednikiem południowokoreańskiej wyrzutni K239 Chunmoo. Sprzęt został zintegrowany z polskim podwoziem kołowym 8x8 JELCZ oraz rodzimą łącznością i systemem kierowania ogniem Topaz.
System wykorzystuje pociski kierowane CGR-080 o zasięgu 80 km i balistyczne CTM-290 o zasięgu 290 km. W planach jest to, aby pociski CGR-080 były produkowane także w Polsce. Obecnie moduły do wyrzutni Homar-K są dostarczane do naszego kraju na mocy umowy zawartej z południowokoreańską firmą Hanwha Aerospace.
Kosiniak-Kamysz w swoim wtorkowym wpisie poinformował również o tym, że równolegle w rejonie Bornholmu sprawdzano polskie wyrzutnie HIMARS oraz duńskie systemy PLUS. Działo się to w ramach - jak podkreśla szef MON - największych do tej pory ćwiczeń sojuszniczych pk. Baltic Shield pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej a siłami Królestwa Danii.
"Współpraca pomiędzy oboma krajami pokazuje, jak ogromne znaczenie strategiczne ma obszar Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa regionu i wschodniej flanki NATO" - podsumował minister.
