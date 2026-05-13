Informacją o rekordowo dalekim strzale z artylerii rakietowej Homar-K podzielił się we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz, który wskazał, że pocisk pokonał dystans 79,6 km. Jak podkreślił, jest to ważne wydarzenie dla polskiego wojska w dziedzinie odstraszania.

Homar-K to system artyleryjski, będący polskim odpowiednikiem południowokoreańskiej wyrzutni K239 Chunmoo. Sprzęt został zintegrowany z polskim podwoziem kołowym 8x8 JELCZ oraz rodzimą łącznością i systemem kierowania ogniem Topaz.

"Nasi artylerzyści oddali dziś z polskiego wybrzeża rekordowy strzał z systemu Homar-K na odległość 79 kilometrów i 600 metrów! To niezwykłe wydarzenie dla naszego systemu odstraszania.

System wykorzystuje pociski kierowane CGR-080 o zasięgu 80 km i balistyczne CTM-290 o zasięgu 290 km. W planach jest to, aby pociski CGR-080 były produkowane także w Polsce. Obecnie moduły do wyrzutni Homar-K są dostarczane do naszego kraju na mocy umowy zawartej z południowokoreańską firmą Hanwha Aerospace.

Kosiniak-Kamysz w swoim wtorkowym wpisie poinformował również o tym, że równolegle w rejonie Bornholmu sprawdzano polskie wyrzutnie HIMARS oraz duńskie systemy PLUS. Działo się to w ramach - jak podkreśla szef MON - największych do tej pory ćwiczeń sojuszniczych pk. Baltic Shield pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej a siłami Królestwa Danii.

"Współpraca pomiędzy oboma krajami pokazuje, jak ogromne znaczenie strategiczne ma obszar Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa regionu i wschodniej flanki NATO" - podsumował minister.

