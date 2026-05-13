Pismo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje sędziów podważa wyrok
Dwoje sędziów, którzy niedawno rozpoczęli swoją pracę w TK, wysłało pismo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Nie zgadzają się ze sposobem wyznaczania przez niego składów sędziowskich. W tle wtorkowy wyrok TK.
Sprawę opisuje portal wp.pl. Pod pismem podpisali się sędziowie Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska.
Sprzeciwiają się oni powołaniu do składu sędziowskiego tzw. sędziów-dublerów Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrębaka. Nie zgadzają się też oni na niedopuszczenie do orzekania czwórki sędziów, których wybrał Sejm, ale nie zaprzysiągł prezydent. Chodzi o Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego oraz Marcina Dziurdę.
"Pragniemy zwrócić uwagę, iż skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego powinien być właściwie obsadzony i obejmować osoby, których legitymacja do orzekania w Trybunale nie budzi żadnych wątpliwości prawnych" - czytamy w piśmie.
"Udział w wadliwie sformowanym składzie sędziowskim jest naruszeniem Konstytucji, a wadliwie wydany wyrok - ze względu na skład orzekający - nie jest wyrokiem w znaczeniu polskiego prawa, do czego nie chcemy, jak i nie możemy się przyczynić" - dodali sędziowie.
"Sędzia Trybunału może orzekać wyłącznie w prawidłowo powołanych składach. Wszelkie inne obowiązki sędziowskie – będą przez nas wypełniane z należytą starannością" - wyjaśnili autorzy pisma.
W dokumencie wspomniano, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce zapewnienie, aby władze powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków służbowych przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r.
Wyrok TK. Wybór sędziów niezgodny z konstytucją
Niezgodny z konstytucją ma być - według wtorkowego orzeczenia TK - artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o konieczność odebrania ślubowania sędziów TK wybranych przez Sejm przez prezydenta.
Zdaniem TK, w przypadku, gdy legalność wyboru dokonanego przez Sejm jest kwestionowana, a przepisy dotyczące wyboru zostały zaskarżone do TK, obowiązek nie może być uznawany przez prezydenta za "bezwzględny".
Według procedury, nad którą obradowali sędziowie, w marcu dokonano wyboru sześciorga nowych sędziów Trybunału. Zgodnie z wtorkowym orzeczeniem, ich wybór był niekonstytucyjny.
Wniosek w sprawie procedury wyboru sędziów do TK złożyła w lutym grupa posłów PiS. Politycy nalegali również, by możliwe było zastosowanie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wyboru sędziów TK przez Sejm. Wniosek ostatecznie nie został uwzględniony przez instytucję.
Sejm wybrał 6 sędziów, prezydent zaprzysięgł dwóch
Sejm 13 marca wybrał sześcioro sędziów TK. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego tylko dwoje z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - złożyło później ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.
9 kwietnia - podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej - czworo pozostałych sędziów: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Anna Korwin-Piotrowska i Marcin Dziurda, złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyło wtedy też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali poświadczone notarialnie pisemne roty ślubowań na biurze podawczym prezydenckiej kancelarii.
