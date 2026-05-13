Informację o wizycie w Polsce Magyar przekazał w środę po pierwszym posiedzeniu swojego rządu. Zapowiedział, że do przybędzie do naszego kraju wraz z grupą ministrów.

W planie wizyty znalazło się także spotkanie z byłym prezydentem RP i przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą.

Peter Magyar przyjedzie do Polski z ministrami

Szef węgierskiego rządu poinformował, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć siedmioro ministrów. Jak przekazał, pierwszym punktem wizyty będzie Kraków.

- Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów, w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków - powiedział Magyar.

W kolejnych dniach premier Węgier ma odwiedzić także Warszawę i Gdańsk. Zapowiedział spotkania z Donaldem Tuskiem oraz Karolem Nawrockim.

Peter Magyar zakończył 16 lat rządów Viktora Orbana

Peter Magyar został premierem po kwietniowych wyborach parlamentarnych, które zakończyły 16 lat rządów Viktora Orbana. Ostateczne wyniki potwierdzone przez węgierskie Narodowe Biuro Wyborcze pokazały jeszcze większą przewagę opozycyjnej partii TISZA niż wskazywały wcześniejsze dane.

Ugrupowanie Magyara zdobyło 141 mandatów w 199-osobowym parlamencie. Koalicja Fidesz-KDNP Viktora Orbana uzyskała 52 miejsca, a skrajnie prawicowa Mi Hazank sześć. Wynik dał TISZY większość konstytucyjną.

