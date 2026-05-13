Informacją o śmierci Jarosława Piekałkiewicza ps. "Andrzej" podzielił się prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. W swoim wpisie na platformie X napisał on, że był to żołnierz Armii Krajowej oraz uczestnik Powstania Warszawskiego. Przeciwko okupantom walczył on w batalionie "Zaremba-Piorun".

Smutna wiadomość. Nie żyje Pan Jarosław Piekałkiewicz „Andrzej” – żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski walczący w Śródmieściu w batalionie „Zaremba-Piorun”. Profesor nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. Cześć Jego pamięci.



Trzaskowski przypomniał także, że Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w Stanach Zjednoczonych. "Cześć Jego pamięci" - zakończył swój wpis prezydent Warszawy.

Jak podaje Muzeum Powstania Warszawskiego, nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 25 lipca na cmentarzu Pioneer Cemetery przy Uniwersytecie Kansas.

Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz. Były żołnierz AK i powstaniec miał 99 lat

Jarosław Piekałkiewicz urodził się 24 lipca 1926 roku w Poznaniu i przyszedł na świat jako syn Włodzimierza i Kazimiery. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał on 13 lat. Dwa lata później jako bardzo młody chłopak wstąpił do oddziałów ruchu oporu.

W wieku 18 lat Piekałkiewicz był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, gdzie służył w batalionie "Zaremba-Piorun" (2. kompania, II pluton). Po powstaniu dostał się do niewoli niemieckiej. Był jeńcem Stalagu 344 (318) Lamsdorf, Stalagu IX C Bad Sulza oraz Stalagu IX A Ziegenhain.

Po wojnie Piekałkiewicz uzyskał tytuł magistra ekonomii na Trinity College w Dublinie oraz obronił doktorat z nauk politycznych na Indiana University. Od 1963 roku był związany z Uniwersytetem Kansas.

Piekałkiewicz zmarł 29 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że za kilka miesięcy obchodziłby swoje setne urodziny.

