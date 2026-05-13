Nawrocki został zapytany o Ziobrę podczas środowego szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki w Bukareszcie. Podkreślił, że sprawa dotyczy prywatnego życia byłego szefa MS i kwestii wizowych.

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie. Ciążą na nim zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Nawrocki o Ziobrze w USA. "To byłoby niepoważne"

Prezydent stwierdził, że nie widzi związku między pobytem Ziobry w USA a relacjami polsko-amerykańskimi. - Uznaję, że to jest rzecz odnosząca się do prywatnego życia i wypełnienia formularza wizowego. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie - powiedział Karol Nawrocki.

Dodał również, że wprowadzanie tej sprawy do oficjalnych relacji między Warszawą a Waszyngtonem byłoby błędem. - Mam nadzieję, że nikomu w Polsce nie chodzi po głowie, żeby to wprowadzać do oficjalnych relacji polsko-amerykańskich, bo to by było niepoważne i nieodpowiedzialne - ocenił.

Nawrocki stwierdził także, że Ziobro opuścił Polskę, ponieważ nie mógł liczyć tutaj na sprawiedliwy proces.

Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Ma zarzuty ws. Funduszu Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro poinformował wcześniej, że przebywa w stolicy USA, gdzie zamierza spotykać się z amerykańską Polonią. W rozmowie z Telewizją Republika mówił, że jednym z głównych celów jego działalności politycznej w Stanach Zjednoczonych jest "oddziaływanie na amerykańską Polonię".

Były minister sprawiedliwości przekazał również, że będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska ministra sprawiedliwości do działań o charakterze przestępczym. Łącznie ciążą na nim 26 zarzutów.

MSZ pyta USA o wjazd Ziobry

We wtorek rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował PAP, że polskie ministerstwo skierowało notę do ambasady USA w Warszawie. Polska strona zwróciła się o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Ziobry do Stanów Zjednoczonych.





Departament Stanu USA odmówił wcześniej ujawnienia szczegółów dotyczących trybu jego przyjazdu, powołując się na poufność danych wizowych.

Prokuratura Krajowa poinformowała jednocześnie, że prowadzi czynności mające ustalić, czy inne osoby pomagały Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej oraz utrudnianiu śledztwa.

