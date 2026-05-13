Ministrowie tworzący nowy rząd Węgier złożyli we wtorek w parlamencie przysięgę, natomiast w środę odbyło się pierwsze posiedzenie gabinetu premiera Petera Magyara.

Sytuację postanowił wykorzystać były szef węgierskiego rządu, Viktor Orban, który podsumował 16 lat swoich rządów. "Nasze osiągnięcia mówią same za siebie" - napisał.

Wzrost gospodarczy, przywileje dla rodzin z dziećmi

Do wpisu dołączył nagranie, na którym wymienił najważniejsze sukcesy. Jednym z nich jest według niego "wzrost gospodarczy kraju, który jest obecnie drugim najwyższym w całej Unii Europejskiej".

- Dzięki polityce gospodarczej opartej na pracy, zatrudnionych jest o milion więcej Węgrów niż w 2010 roku - podkreślił.

Orban wymienił również liczne przywileje dla rodzin. - Rodziny z jednym dzieckiem otrzymują miesięczną kwotę wolną od podatku w wysokości 20 tysięcy forintów (waluta obowiązująca na Węgrzech - red.), rodziny z dwójka dzieci 80 tysięcy, a rodziny trzydzietne 198 tysięcy - przypomniał.

- Matki trójki lub czwórki dzieci są zwolnione z płacenia podatku dochodowego, podobnie jak matki dwójki dzieci, które nie ukończyły 40. roku życia - dodał.

Our track record speaks for itself. From today, Hungary is led by a liberal government. Let us hope they do not squander what our patriotic forces have built over the past 16 years. 🇭🇺 pic.twitter.com/PhwvxqRisJ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 13, 2026

Były premier Węgier podkreślił również, że osoby poniżej 25. roku życia są zwolnione z podatku. - Studenci mają dostęp do kredytu studenckiego, młodzi pracownicy mogą otrzymać pożyczkę pracowniczą, a osoby nieposiadające domu mogą zaciągnąć kredyt o stałym oprocentowaniu 3 proc. na jego zakup - powiedział.

Jak dodał, również rodziny otrzymują "szeroki zakres wsparcia w zakresie budowy i posiadania własnego domu".

- Wszyscy płacą obniżone stawki za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie, jeśli ich zużycie jest niższe od średniej - podkreślił.

"Miejmy nadzieję, że tego nie zniszczą"

Orban pochwalił się również wprowadzeniem dodatkowych świadczeń dla emerytów. - Jest trzynasta emerytura, a ponadto rozważaliśmy wprowadzenie 14. emerytury - stwierdził.

Przypomniał, że "płaca minimalna jest 4,5 razy wyższa niż w 2010 roku, a średnia pensja wzrosła w tym czasie czterokrotnie".

- Lekarze zarabiają teraz średnio dwa miliony forintów, podczas gdy pensje nauczycieli zbliżają się do miliona forintów - podkreślił.

- Podwoiliśmy również wartość aktywów państwowych, odkupiliśmy lotnisko i spółki energetyczne z rąk zagranicznych właścicieli. Zwiększyliśmy też rezerwy złota z trzech ton, do ponad 100 ton i zwiększyliśmy nasze rezerwy walutowe do najwyższego poziomu w historii - powiedział.

Według niego, "Węgry są obecnie najbezpieczniejszym krajem w Europie", w którym nie ma problemu z nielegalną migracją.

- To jest punkt, z którego zaczyna obecny liberalny rząd. Miejmy nadzieję, że tego nie zniszczą - podsumował.

