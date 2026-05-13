MSZ ostrzega przed podróżami do tego kraju. "Odradzamy"

MSZ poinformowało w mediach społecznościowych o zmianie ostrzeżenia dla podróżujących do Boliwii, które zostało podwyższone z poziomu drugiego na trzeci, a także rozszerzeniu go na terytorium całego kraju. Oznacza to, że MSZ odradza podróże do Boliwii, które nie są konieczne.

"Odradzamy podróże w celach turystycznych" - podkreślił resort dyplomacji. Przypomniano, że placówką dyplomatyczną RP właściwą dla Boliwii jest ambasada RP w stolicy Peru - Limie.

Manifestacje i blokady dróg. MSZ odradza podróże do Boliwii

MSZ wyjaśniło, że ostrzeżenie jest związane z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w tym kraju. "W Boliwii trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które w dniach 12-18 maja najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą. Nie można przewidzieć, gdzie i kiedy powstaną nowe blokady, a już istniejące staną się jeszcze bardziej intensywne" - czytamy w komunikacie.

Resort podkreśla, że podróż do Boliwii w najbliższym czasie grozi brakiem możliwości przemieszczania się i opuszczenia kraju, a w niektórych wypadkach może nieść ryzyko narażenia na przemoc ze strony protestujących i blokujących drogi (przebicie opon, obrzucenie pojazdów kamieniami, rzadziej pobicia).

"Połączenia autobusowe ze stolicy są zablokowane. Nie można wykluczyć, że mogą pojawić się zakłócenia w funkcjonowaniu połączeń lotniczych, jeśli protestujący zablokują drogi dojazdowe czy dostawy paliwa. Infrastruktura turystyczna na trasach przy blokadach jest często uboga: brak toalet, hoteli, restauracji. W nocy temperatura może spadać do 0 stopni Celsjusza. Położenie znacznej części kraju na wysokości ok. 3800 m n.p.m. przy braku dostępu do opieki medycznej dodatkowo podwyższa ryzyko dla zdrowia i życia podróżujących, zwłaszcza jeśli występują u nich problemy zdrowotne" - ostrzega resort dyplomacji.

Problemem w Boliwii jest również przestępczość, której ofiarami coraz częściej padają także cudzoziemcy. "Incydentalnie dochodzi do okradania turystów przez osoby podające się za policjantów. Przestępcy namawiają też do przewozu podejrzanych pakunków, w których ukryte są narkotyki" - czytamy.

MSZ zwraca również uwagę na sezonowe intensywne opady i powodzie - niekiedy powoduje to wprowadzenie stanów wyjątkowych, które wymuszają zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróżowania.

W Boliwii istnieje również ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi. W kraju wciąż utrzymuje się epidemia odry (szczególnie w miejscowościach Santa Cruz, La Paz i Potosí), głównie wśród dzieci i młodzieży poniżej 19. roku życia.

MSZ zaleca, by w przypadku podróży do Boliwii zarejestrować się w systemie Odyseusz oraz monitorować komunikaty lokalnych władz.

