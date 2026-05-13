MSZ ostrzega przed podróżami do tego kraju. "Odradzamy"
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło do poziomu trzeciego ostrzeżenie przed podróżami do Boliwii. Obowiązuje ono na terenie całego kraju. "Odradzamy podróże, które nie są konieczne" - poinformowano. W Boliwii trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które prawdopodobnie jeszcze się zaostrzą, więc przemieszczanie się po kraju i jego opuszczenie może być utrudnione.
MSZ poinformowało w mediach społecznościowych o zmianie ostrzeżenia dla podróżujących do Boliwii, które zostało podwyższone z poziomu drugiego na trzeci, a także rozszerzeniu go na terytorium całego kraju. Oznacza to, że MSZ odradza podróże do Boliwii, które nie są konieczne.
"Odradzamy podróże w celach turystycznych" - podkreślił resort dyplomacji. Przypomniano, że placówką dyplomatyczną RP właściwą dla Boliwii jest ambasada RP w stolicy Peru - Limie.
Manifestacje i blokady dróg. MSZ odradza podróże do Boliwii
MSZ wyjaśniło, że ostrzeżenie jest związane z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w tym kraju. "W Boliwii trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które w dniach 12-18 maja najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą. Nie można przewidzieć, gdzie i kiedy powstaną nowe blokady, a już istniejące staną się jeszcze bardziej intensywne" - czytamy w komunikacie.
Resort podkreśla, że podróż do Boliwii w najbliższym czasie grozi brakiem możliwości przemieszczania się i opuszczenia kraju, a w niektórych wypadkach może nieść ryzyko narażenia na przemoc ze strony protestujących i blokujących drogi (przebicie opon, obrzucenie pojazdów kamieniami, rzadziej pobicia).
"Połączenia autobusowe ze stolicy są zablokowane. Nie można wykluczyć, że mogą pojawić się zakłócenia w funkcjonowaniu połączeń lotniczych, jeśli protestujący zablokują drogi dojazdowe czy dostawy paliwa. Infrastruktura turystyczna na trasach przy blokadach jest często uboga: brak toalet, hoteli, restauracji. W nocy temperatura może spadać do 0 stopni Celsjusza. Położenie znacznej części kraju na wysokości ok. 3800 m n.p.m. przy braku dostępu do opieki medycznej dodatkowo podwyższa ryzyko dla zdrowia i życia podróżujących, zwłaszcza jeśli występują u nich problemy zdrowotne" - ostrzega resort dyplomacji.
Złodzieje, pogoda i choroby. MSZ ostrzega turystów
Problemem w Boliwii jest również przestępczość, której ofiarami coraz częściej padają także cudzoziemcy. "Incydentalnie dochodzi do okradania turystów przez osoby podające się za policjantów. Przestępcy namawiają też do przewozu podejrzanych pakunków, w których ukryte są narkotyki" - czytamy.
MSZ zwraca również uwagę na sezonowe intensywne opady i powodzie - niekiedy powoduje to wprowadzenie stanów wyjątkowych, które wymuszają zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróżowania.
W Boliwii istnieje również ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi. W kraju wciąż utrzymuje się epidemia odry (szczególnie w miejscowościach Santa Cruz, La Paz i Potosí), głównie wśród dzieci i młodzieży poniżej 19. roku życia.
MSZ zaleca, by w przypadku podróży do Boliwii zarejestrować się w systemie Odyseusz oraz monitorować komunikaty lokalnych władz.
