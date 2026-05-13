Ważna wiadomość dla seniorów. Rząd szykuje zmiany w dowodach osobistych

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich - osoby starsze po 70. roku życia miałyby otrzymywać dowód osobisty ważny nie przez 10, lecz przez 15 lat od daty wydania.

Obowiązujące zasady reguluje ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zgodnie z art. 7 dowód osobisty wydawany osobie, która nie ukończyła 12 lat ważny jest przez pięć lat. Po 12. roku życia dokument zachowuje ważność przez 10 lat. Istnieje mały wyjątek w sytuacji

Ważne zmiany dla seniorów. Chodzi o dowody osobiste

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzają nowy okres ważności dowodu osobistego wydawanego osobie, która ukończyła 70. rok życia. Zgodnie z propozycją w art. 7 ma się znaleźć zapis: "Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia, jest ważny przez okres 15 lat od daty jego wydania".

Zmianę chwali zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk. W oficjalnym piśmie opiniującym napisał: "Kierunek tej zmiany należy ocenić pozytywnie jako zmierzający do ograniczenia liczby czynności administracyjnych związanych z obsługą osób starszych oraz zmniejszenia obciążenia organów gmin".

Projekt zakłada też pewne udogodnienia. Przy składaniu wniosku będzie można od razu wskazać inny urząd gminy jako miejsce odbioru gotowego dokumentu. Wystawcą pozostanie jednak organ, w którym złożono wniosek.

Problem z e-dowodami

Wydłużona ważność dowodu tożsamości dla seniorów po 70. roku życia rodzi pewne komplikacje związane z usługami elektronicznymi. Jak podaje MSWiA w uzasadnieniu projektu: "w związku z uwarunkowaniami technologicznymi i międzynarodowymi standardami ICAO, pomimo wydłużonego okresu ważności dowodu osobistego, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikat potwierdzenia obecności pozostaną ważne przez okres 10 lat".

Oznacza to, że senior, który aktywnie korzysta z e-dowodu (np. do logowania do usług publicznych czy składania podpisu elektronicznego), po upływie 10 lat od wydania dokumentu będzie musiał wyrobić nowy, nawet jeśli jego dowód pozostaje formalnie ważny przez 15 lat. Osoby mające klasyczny "plastik" mogą spokojnie używać dokumentu przez cały okres ważności.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.). Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich (UD329), Rządowe Centrum Legislacji.

red. / polsatnews.pl