W środę Leon XIV osobiście udał się na miejsce, w którym doszło do zamachu na Jana Pawła II. Przejeżdżając nieopodal, Ojciec Święty nakazał zatrzymać papamobile, po czym wysiadł z samochodu i podszedł do tablicy upamiętniającej to dramatyczne zdarzenie. Następnie Leon XIV przyklęknął i pomodlił się w ciszy.

To właśnie od przypomnienia zamachu na Jana Pawła II obecny papież rozpoczął swoje cotygodniowe spotkanie z wiernymi na audiencji ogólnej.

To wydarzenie wstrząsnęło cały świat. 45 lat temu doszło do zamachu na Jana Pawła II

13 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu, papież Jan Paweł II został ciężko ranny w zamachu, do którego doszło na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża Polaka dosięgły wówczas dwa strzały. Ojciec Święty został natychmiast przewieziony ambulansem do szpitala. Watykańska służba bezpieczeństwa zatrzymała napastnika, który posiadał przy sobie pistolet.

Na informację o pochodzeniu zamachowca było trzeba czekać. Zanim policja podała narodowość i personalia podejrzewano, że jest Arabem. Po ujawnieniu informacji o pochodzeniu Mehmeta Aliego Agcy ówczesny przywódca Turcji Kenan Evren potępił zamach jako akt terroru i "życzył Janowi Pawłowi II szybkiego powrotu do zdrowia".

Ubolewanie z powodu zamachu wyraził także rzecznik Organizacji Wyzwolenia Palestyny, który życzył papieżowi, aby szybko powrócił do zdrowia i kontynuował swoją dotychczasową działalność.

45 lat temu świat się zatrzymał. Tak reagowano na zamach na Jana Pawła II

Zamach na Jana Pawła II opisywały liczne agencje prasowe - zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jak relacjonował PAP, bezpośrednio po ataku papież upadł, a na jego białej sutannie pojawiły się plamy krwi. Padającego biskupa Rzymu, który trafiony został dwiema kulami w chwili, kiedy swym charakterystycznym ruchem wyciągał ręce do tłumu, podtrzymał jego osobisty sekretarz ks. Stanisław Dziwisz, który znajdował się wraz z nim w samochodzie.

Na informację o ataku reagowali liczni politycy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan oświadczył, że będzie się modlił za Jana Pawła II. W emocjonalny sposób zareagowali również wiceprezydent (i późniejszy prezydent) George Bush, sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim, wybrany właśnie na prezydenta Francji Francois Mitterrand i kończący swoją kadencję na tym stanowisku Valéry Giscard d’Estaing.

Informacja o zamachu na papieża dotarła także do Lecha Wałęsy, którego wiadomość o tym wstrząsającym wydarzeniu zastała w Japonii. Korespondent PAP z Tokio pisał, że przewodniczący "Solidarności" był "głęboko wstrząśnięty". Podano również, że na wiadomość o tym co się stało na Placu Świętego Piotra lecący do Stanów Zjednoczonych kardynał Agostino Casaroli (sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej) kazał zawrócić samolot do Rzymu.

3 czerwca 1981 r. Jan Paweł II wrócił do Watykanu i rozpoczął rekonwalescencję. Jednak 17 dni później okazało się, że konieczna jest jego ponowna hospitalizacja z powodu komplikacji. Lekarze postanowili zatrzymać papieża w klinice do 13 sierpnia. Tego dnia w oficjalnym komunikacie medycznym poinformowano o pomyślnym zakończeniu leczenia pooperacyjnego. Papież żył jeszcze przez wiele lat. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie.

