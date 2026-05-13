Według zachodnich urzędników, na których powołuje się Reuters, ataki saudyjskich sił powietrznych miały miejsce pod koniec marca i były "ciosem za cios" po irańskich atakach na terytorium królestwa.

Agencja nie była w stanie potwierdzić dokładnych celów ataków. Strona saudyjska oficjalnie nie potwierdziła operacji, a irańskie MSZ nie odpowiedziało na pytania dziennikarzy.

W odpowiedzi na atak izraela i USA Teheran zaatakował wszystkie sześć państw Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Iran zaatakował nie tylko amerykańskie bazy, ale także infrastrukturę cywilną, lotniska i instalacje naftowe. Ponadto Teheran zablokował Cieśninę Ormuz, co spowodowało problemy w handlu światowym.

Iran i Arabia Saudyjska nie chciały eskalować konfliktu

Po nalotach rozpoczęły się intensywne rozmowy dyplomatyczne między Arabią Saudyjską a Iranem. Według irańskich i zachodnich urzędników, strony ostatecznie osiągnęły nieformalne porozumienie w sprawie deeskalacji.

Jeden z irańskich urzędników powiedział, że celem porozumienia było "zakończenie działań wojennych, ochrona wspólnych interesów i zapobieżenie dalszej eskalacji". Nieformalny rozejm wszedł w życie około tydzień przed zawarciem przez USA i Iran szerszego zawieszenia broni 7 kwietnia.

W przededniu ataków saudyjski minister spraw zagranicznych, książę Faisal bin Farhan, oświadczył, że królestwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi militarnej. Następnie Rijad wydalił irańskiego attaché wojskowego i czterech dyplomatów. Według agencji Reuters, między 25 a 31 marca Arabia Saudyjska padła ofiarą ponad 105 ataków rakietowych i dronów.

Już na początku kwietnia liczba ataków znacznie spadła. Były szef saudyjskiego wywiadu, książę Turki al-Faisal, napisał w felietonie dla Arab News, że kierownictwo królestwa celowo starało się uniknąć wciągnięcia kraju w "piec zagłady".

Media: ZEA również uczestniczyły w atakach na Iran

Kilka tygodni temu media doniosły, że Zjednoczone Emiraty Arabskie również mogły potajemnie uczestniczyć w atakach militarnych na Iran podczas niedawnego konfliktu.

Wśród operacji, których ZEA oficjalnie nie potwierdziły, znajduje się atak na rafinerię ropy naftowej na wyspie Lawan w Zatoce Perskiej. Według źródeł, atak miał miejsce na początku kwietnia, kiedy prezydent USA Donald Trump ogłosił niespodziewanie zawieszenie broni.

