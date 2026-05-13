Media o "nagłym odwołaniu wysyłania żołnierzy USA do Polski". Szef MON dementuje

- Ta sprawa nie dotyczy Polski - napisał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej serwis Army Times podał, że "armia USA nagle odwołuje wysłanie czterech tysięcy żołnierzy do Polski".

Władysław Kosiniak-Kamysz dementuje doniesienia o wycofaniu wojsk USA

Kosiniak-Kamysz opublikował w środę późnym wieczorem wpis na platformie X, w którym zdementował doniesienia amerykańskich mediów o rzekomym wycofaniu z Polski czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy

 

"Ta sprawa nie dotyczy Polski - wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności Sił Zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO" - napisał szef MON. 

Media: Armia USA nagle odwołuje wysłanie żołnierzy do Polski

Wcześniej serwis Army Times podał, że "armia USA nagle odwołuje wysłanie czterech tysięcy żołnierzy do Polski". 

 

Portal miał potwierdzić swoje doniesienia u "przedstawiciela armii". Podano też, że już we wtorek rano żołnierze, których miała dotyczyć zmiana, rzekomo "wysyłali SMS-y do rodzin i znajomych w tej sprawie". 

 

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Pentagon: Nie mamy nic do ogłoszenia

Podobne informacje przekazał też portal Stars and Strieps, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika. Według przekazu decyzja miała zostać podjęta już w trakcie rozmieszczania żołnierzy i sprzętu, który przybywa do Polski w ramach misji rotacyjnej. 

 

Komandor marynarki wojennej Javan Rasnake, rzecznik Pentagonu, powiedział, że Departament Obrony 'nie ma nic do ogłoszenia w tej sprawie w tej chwili'" - czytamy. 

 

W Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy

 

