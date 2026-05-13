Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niemal cała Europa pozostaje w zasięgu rozległego niżu z głównymi ośrodkami nad południową Skandynawią, Morzem Północnym i Ukrainą. Klin Wyżu Azorskiego kształtuje pogodę jedynie na Półwyspie Iberyjskim.

Polska znajduje się pod wpływem odsuwającego się na wschód układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Bałtykiem i Ukrainą oraz związanego z nim pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływa chłodne powietrze polarne morskie.

ZOBACZ: Niepokojące zjawisko na Bałtyku. Nie świadczy o niczym dobrym

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Majowa pogoda bez szału. W środę deszczowo i pochmurnie

W środę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami (głównie na wschodzie) rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, głównie po południu na zachodzie i północy lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

ZOBACZ: Rzadkie naturalne zjawisko dotknęło jezioro Garda. Naukowcy wstrzymali oddech

Temperatura maksymalna od 11 st. C do 14 st. C, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 55 km/h.

W nocy z środy na czwartek na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 st. C do 6 st. C, na zachodzie miejscami 7 st. C; w rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek do -1 st. C, przy gruncie do około -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach do 100 km/h, w Tatrach do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek. Spodziewane są opady i spore zachmurzenie

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia na północy i wschodzie kraju miejscami małe. Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu także burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na północy i północnym zachodzie Polski.

ZOBACZ: Luksusowa rezydencja dyktatora otwarta dla turystów. Niezwykłe atrakcje czekają

Temperatura maksymalna od 12 st. C, 14 st. C na północnym zachodzie, około 16 st. C w centrum, na południowym zachodzie i północnym wschodzie do 18 st. C, 20 st. C na południowym wschodzie; chłodniej miejscami nad morzem - około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu kraju w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W zasięgu burz porywy wiatru do 70 km/h. W szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach do 90 km/h, w Tatrach do 60 km/h.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni