Jak opisuje tsn.ua, przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka próbuje trzymać swoich sąsiadów w napięciu. Niedawno miał on wygłosić "szereg oświadczeń" na temat mobilizacji własnej armii, zapowiadając, tzw. kierunkową mobilizację. - Zgodnie z obietnicą, przeprowadzimy kierunkową mobilizację (jednostek wojskowych - red.) oraz sił zbrojnych, aby przygotować je do wojny. Oby udało się jej uniknąć. Wszyscy przecież przygotowujemy się do wojny - mówił dyktaror.

Jak tłumaczył Łukaszenka, oznacza to odejście od sporadycznych ćwiczeń na dużą skalę na rzecz "systemu rotacyjnego". Różne jednostki wojskowe będą kolejno powoływane na szkolenie wojskowe. Następnie odbywać się będą szkolenie bojowe, a na koniec oddziały będą wracać do miejsc stałego stacjonowania.

Białoruski przywódca tłumaczył, że pozwoli to utrzymać armię "w ciągłej gotowości" bez konieczności ogłaszania pełnoskalowej mobilizacji.

Łukaszenka podkreślił także, że zaistniała konieczność modernizacji białoruskiej armii i że należy ją wyposażyć w najnowocześniejszy sprzęt. Jak kontynuował, żołnierze powinni dysponować taką bronią, z którą "potrafią się obchodzić". Nawiązując do współczesnych konfliktów, w tym m.in. do wojny na Bliskim Wschodzie, podkreślił on, że bez skutecznej operacji lądowej nie da się osiągnąć sukcesu.

Łukaszenka chce "uszczęśliwić" Putina? Mówił o kierunkowej mobilizacji

Słowa białoruskiego dyktatora skomentował szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, Andrij Kowałenko. Stwierdził on, że wypowiedzi Łukaszenki nie należy traktować "zbyt poważnie". Jak ocenił, wszystkie "wojownicze przemówienia" Łukaszenki nie sygnalizują realnych przygotowań do działań wojennych, lecz są "sumienną realizacją" rosyjskiej agendy. - Realizuje on agendę informacyjną Rosjan, by uszczęśliwić (Władimira) Putina, nic więcej - powiedział.

Kowałenko zapewnił, że siły Ukrainy kontrolują sytuację na swojej północnej granicy. - Jeśli pojawi się zagrożenie, Ukraina to dostrzeże, a Łukaszenka pożałuje. Myślę, że on o tym wie - dodał urzędnik, zaznaczając, że Białoruś "nie przygotowuje żadnej operacji lądowej".

- Nie padło żadne takie oświadczenie, a ponadto Białoruś nie dysponuje obecnie siłami zdolnymi do przeprowadzenia operacji lądowej. Wszystko, co robi teraz Białoruś, to symulowanie jakiejś gorączkowej aktywności - uspokajał Kowałenko.

