"Ta sama linia oprócz dialogu". Ławrow porównał Trumpa do Bidena

Siergiej Ławrow oskarżył USA o próbę przejęcia kontroli nad gazociągiem tranzytowym biegnącym przez Ukrainę do Europy. Szef rosyjskiego MSZ stwierdził również, że administracja Donalda Trumpa kontynuuje wobec Rosji politykę zapoczątkowaną jeszcze za czasów Joe Bidena.

Zdjęcie podzielone na dwie części. Po lewej stronie Siergiej Ławrow w granatowym garniturze i czerwonym krawacie, mówi i gestykuluje prawą ręką. Po prawej stronie Donald Trump w niebieskim garniturze i fioletowym krawacie, patrzy w bok.
W rozmowie z telewizją RT India rosyjski minister przekonywał, że Waszyngton chce kontrolować najważniejsze światowe szlaki energetyczne. W tym kontekście mówił także o planach dotyczących gazociągów Nord Stream oraz współpracy Rosji z innymi państwami.

 

Ławrow zarzucił również krajom zachodnim stosowanie "neokolonialnych metod" wobec państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Według niego Zachód wywiera presję na partnerów Rosji, by ograniczyli zakupy surowców energetycznych z Moskwy.

Ławrow: USA chcą przejąć gazociąg przez Ukrainę

Szef rosyjskiej dyplomacji ocenił, że Stany Zjednoczone dążą do przejęcia kontroli nad strategiczną infrastrukturą energetyczną.

- Oni [USA] chcą - otwarcie o tym mówili - zabrać Ukrainie tranzytowy gazociąg z Rosji do Europy, żeby kontrolować także te przepływy - powiedział Ławrow.

 

Rosyjski minister stwierdził również, że Waszyngton chce odzyskać wpływ na inne kierunki dostaw surowców energetycznych. W tym kontekście wspomniał o współpracy rosyjskich firm z Wenezuelą.

 

Ławrow o Trumpie: "To ta sama linia co za Bidena"

Rosyjski minister odniósł się także do polityki administracji Donalda Trumpa wobec Moskwy. Jego zdaniem mimo deklaracji dotyczących współpracy z Rosją, działania USA pozostają niezmienne.

 

- Tak naprawdę, oprócz regularnego dialogu, wszystko inne to ta sama linia, którą rozpoczął Joe Biden - stwierdził Ławrow. Dodał, że sankcje wobec Rosji nadal obowiązują, a administracja Trumpa podejmuje kolejne działania gospodarcze przeciwko Moskwie.

Rosja oskarża Zachód o "neokolonialne metody"

Ławrow zarzucił krajom zachodnim wywieranie presji na państwa kupujące rosyjską ropę. - Naciski na wszystkich z żądaniem, by nie kupowali rosyjskiej ropy, to nieczyste metody. Można je różnie nazywać: kolonialnymi i neokolonialnymi, ale to są metody eksploatacji - powiedział.

 

Według niego Zachód chce zmusić państwa do kupowania droższych surowców energetycznych ze Stanów Zjednoczonych zamiast tańszej rosyjskiej ropy.

 

Ławrow podkreślił przy tym, że Indie samodzielnie decydują o zakupie surowców energetycznych. Zapewnił także, że rosyjskie dostawy dla New Delhi nie zostaną ograniczone mimo presji zewnętrznej.

Ławrow o Nord Stream i konflikcie wokół Iranu

Rosyjski minister odniósł się także do kwestii gazociągów Nord Stream. Według niego Amerykanie planują odbudowę uszkodzonych połączeń i chcą przejąć je za ułamek wartości.

 

- Popatrzcie, jak teraz Amerykanie planują odbudować Nord Stream - dwa wysadzone gazociągi. Chcą je wykupić dziesięć razy taniej, niż Europejczycy w nie zainwestowali - powiedział.

 

Ławrow mówił również o sytuacji wokół Iranu i cieśniny Ormuz. Ocenił, że ewentualne przedłużenie konfliktu może opóźnić stabilizację światowych rynków energetycznych nawet poza 2026 rok. Według niego Europa byłaby najbardziej poszkodowaną stroną kryzysu w regionie.

 

