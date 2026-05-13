Jak wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firmie Bolt Operations OÜ postawiono zarzuty stosowania postanowień naruszających prawa konsumentów, w tym dotyczących jednostronnej zmiany regulaminu oraz wyłączania odpowiedzialności za działanie aplikacji i stan techniczny udostępnianego sprzętu.

Łącznie zakwestionowano aż 22 postanowienia warunków wynajmu hulajnóg i rowerów elektrycznych wymaganych przy zakładaniu konta w aplikacji. - Usługi "na klik" nie mogą działać tak, że wygoda jest po stronie firmy, a ryzyko po stronie konsumenta. Regulamin nie może być przełącznikiem, którym przedsiębiorca dowolnie zmienia zasady już po założeniu konta, a w razie awarii umywa ręce. Jeśli przejazd jest rozliczany za minuty, to warunki nie mogą przerzucać na konsumenta całego ryzyka w razie problemów z aplikacją czy sprzętem - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Chwila jazdy na hulajnodze, a konsekwencje na dłużej? UOKiK stawia zarzuty

UOKiK wytłumaczył, że Bolt Operations OÜ stosuje postanowienia, które pozwalają spółce jednostronnie zmieniać warunki umowy już po rejestracji użytkownika w aplikacji. "Spółka przewiduje możliwość wprowadzania zmian 'w miarę rozwoju usług', a użytkownik ma być o nich informowany m.in. e-mailem co najmniej 15 dni wcześniej. Kto dalej korzysta z usługi po zmianach, ten akceptuje nowe warunki - a brak zgody oznacza rezygnację i zamknięcie konta. W jednej z wcześniejszych wersji warunków zapisano też, że umowa może zostać zmieniona 'w dowolnym momencie', a zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie lub w aplikacji" - opisał urząd, wyjaśniając, że sama informacja o zmianie regulaminu oraz możliwości rezygnacji z korzystania z aplikacji nie wystarcza, jeśli umowa nie mówi jasno kiedy i z jakich ważnych powodów warunki mogą się zmienić.

Urząd twierdzi ponadto, że Bolt Operations OÜ przenosi na konsumenta konsekwencje problemów pojawiających się w trakcie korzystania z usługi. W tym przypadku chodzi m.in. o postanowienia, w których zastrzeżono, że spółka nie odpowiada za szkody lub straty wynikające z niedziałania aplikacji, albo braku możliwości korzystania z niej "w pożądany sposób". "To ważne, bo aplikacja jest niezbędna do korzystania z usługi. Jeśli działa nieprawidłowo, użytkownik może ponieść nieuzasadnione koszty, np. gdy nie może w niej zakończyć przejazdu i opłaty naliczają się dalej" - uważa UOKiK.

Zakwestionowano także klauzule dotyczące odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich. Zdaniem UOKiK obecny regulamin oznacza, że jeżeli w wyniku korzystania z usługi inna osoba dozna uszczerbku na zdrowiu lub innego rodzaju szkód, to odpowiedzialność ponosi kierujący, a gdyby roszczenia poszkodowanego musiała pokryć spółka, konsument miałby zwrócić jej poniesione koszty. "W praktyce oznacza to ryzyko, że konsekwencje - także finansowe - zostaną przesunięte na użytkownika również w sytuacji, gdy nie miał realnego wpływu na przyczynę zdarzenia, np. gdy zawiódł sprzęt" - podkreśla urząd.

"Zastrzeżenia dotyczą też zapisów o stanie hulajnóg i rowerów. Z regulaminu wynika, że pojazdy są udostępniane 'w takim stanie, w jakim się znajdują'. Dla konsumenta może to oznaczać brak pewności, czy sprzęt jest w pełni sprawny w chwili wypożyczenia - i ryzyko, że przy problemie usłyszy, że to on ponosi konsekwencje, mimo że usterka mogła powstać wcześniej" - dodano.

Bolt Operations OÜ pod lupą UOKiK. Mogą posypać się dotkliwe kary

Urząd podkreśla, że obecne zapisy wzorców umów oznaczają w praktyce, że "wynajem hulajnogi trwa kilka minut, ale skutki zaakceptowania regulaminu mogą obciążać konsumentów znacznie dłużej". Zapisy te zostały zakwestionowane. Jeżeli w toku postępowania zarzuty się potwierdzą, to prezes UOKiK może zakazać ich stosowania.

Możliwe są również kary finansowe. Dla spółki mogłyby one wynieść do 10 proc. rocznego obrotu. Przepisy pozwalają ponadto na ukaranie osoby zarządzającej, jeżeli umyślnie dopuściła do naruszenia. Wówczas możliwa sankcja to nawet dwa mln zł.

