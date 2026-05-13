Z informacji przekazywanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski wynika, że w archidiecezji lubelskiej aktualnie poszukiwani są proboszczowie m.in. do parafii pod wezwaniem św. Agnieszki w Lublinie, parafii pw. Świętego Ducha w Chełmie czy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju.

Nowi proboszczowie zostaną wyłonieni w konkursach. Chętni mogą się zgłaszać do 20 maja. "To unikatowe rozwiązanie w skali kraju" - czytamy.

Konkursy na nowych proboszczów. "Unikatowe rozwiązanie w skali kraju"

Rzecznik Archidiecezji Lubelskiej ks. dr Adam Jaszcz wyjaśnia, że rewolucyjne zmiany mają pomóc w zwiększeniu przejrzystości wyboru proboszczów.

- Idea zmian jest taka, żeby z jednej strony zwiększyć przejrzystość wyboru proboszczów, a z drugiej to szansa dla księży z pokolenia wyżu demograficznego, którzy nie muszą już czekać, aż ich praca zostanie dostrzeżona, tylko sami mogą wyjść z inicjatywą - powiedział cytowany przez kul.pl.

- Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest plebiscyt, lecz sposób na poszerzenie spektrum wiedzy potrzebnej do podjęcia ostatecznej decyzji o nominacji na proboszcza. A ta niezmiennie należy do arcybiskupa - dodał.

Chętnych nie brakuje. "Zainteresowanie jest bardzo duże"

Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest posiadanie przynajmniej 15-letniego doświadczenia kapłańskiego. Każdy zainteresowany powinien złożyć również pismo adresowane do arcybiskupa, które ma mieć charakter prezentacji kandydata i obejmować uzasadnienie ubiegania się o daną parafię, opis dotychczasowego przebiegu posługi kapłańskiej, a także propozycję programu duszpasterskiego odpowiadającego potrzebom wspólnoty parafialnej - informuje KUL.

"Do pisma należy dołączyć opinię dziekana, zaświadczenie o zdanym egzaminie proboszczowskim, zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec archidiecezji, a także dokumenty potwierdzające ukończone studia, kursy lub inne osiągnięcia, które mogą mieć znaczenie dla pełnienia urzędu proboszcza" - czytamy.

Każdy kandydat może wskazać jedną lub kilka parafii, w których chciałby być proboszczem, albo wyrazić gotowość przyjęcia parafii zaproponowanej przez arcybiskupa.

Jak się okazuje, chętnych do udziału w konkursie nie brakuje. - Zainteresowanie jest bardzo duże, zgłoszenia cały czas trafiają do kurii i będą analizowane przez Radę Biskupią - podkreśla ks. dr Adam Jaszcz.

