Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 32,5 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos chce oddać 24 proc. uczestników sondażu. Jest to spadek o 0,5 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja. Chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 13,1 proc. respondentów (wzrost o 0,5 pkt proc.).

KO na pozycji lidera, ale koalicjanci nie mieli tyle szczęścia. Nowy sondaż partyjny

Stosunkowo wysokim poparciem w tym badaniu cieszyła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą głos chce oddać 9,1 proc. ankietowanych. Ugrupowanie to odnotowało wzrost o 2,3 pkt proc.

Próg wyborczy przekroczyłaby również Lewica, której poparcie wyniosło 6,8 proc. Jest to spadek o 1,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Do Sejmu nie dostałoby się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosować zamierza 4,1 proc. pytanych. Poniżej progu wyborczego są także partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.).

5,9 proc. ankietowanych wciąż nie wie, na kogo oddać swój głos.

Czeka nas zmiana rządu? Tak może wyglądać rozkład mandatów w Sejmie

Przedstawione wyniki wskazują, że Koalicji Obywatelskiej przypadłyby 193 mandaty. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby natomiast do Sejmu 138 posłów, a Konfederacja - 66.

Konfederacji Korony Polskiej trafiłoby się 39 miejsc w Sejmie. Lewica zdobyłaby 24 mandaty.

Oznacza to, że stabilną większość osiągnęłaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Te trzy ugrupowania razem byłyby w stanie wprowadzić do Sejmu 243 posłów. Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy przypadłoby łącznie 217 miejsc w ławach poselskich.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 8-10 maja 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI & CAWI na ogólnopolskiej grupie n=1000 osób.

