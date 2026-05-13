Według informacji przekazanych we wtorek przez Associated Press, rosyjska armia przeprowadziła skuteczne odpalenie nowego pocisku balistycznego Sarmat. Rakieta ma mieć zasięg sięgający nawet 35 tys. km.

Udane działania skomentował były prezydent Rosji, pełniący obecnie rolę jednego z propagandystów Kremla Dmitrij Miedwiediew.

"Jesteście bliżej nas". Miedwiediew wskazał na "przyjaciół"

"Gratulacje dla wszystkich zachodnich 'przyjaciół' Rosji z okazji udanego testu strategicznego systemu rakietowego Sarmat. Teraz jesteście bliżej nas!" - napisał w mediach społecznościowych.

Congratulations to all Russia's western “friends” on the successful test of the Sarmat strategic missile system. Now we're all so much closer! pic.twitter.com/6xcBLIXQCO — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 13, 2026

Rosyjski przywódca Władimir Putin nazwał Sarmat "najpotężniejszym pociskiem na świecie" i przekazał, że pod koniec 2026 roku Sarmat rozpocznie dyżury bojowe. Putin przypomniał także, że od końca 2025 roku w służbie znajduje się także system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik, który również ma mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych. Dwa pociski tego typu zostały użyte do ataków na Ukrainę w 2024 i 2026 roku.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że USA i inne kraje zostały uprzedzone o próbie nowego pocisku.Obecnie nie obowiązują już porozumienia dotyczące ograniczenia i redukcji zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją w związku wygaśnięciem traktatu Nowy Start, podpisanego z USA w 2010 roku; obowiązywał od 2011 przez 10 lat, a następnie przedłużono jego działanie o kolejne pięć. Porozumienie przestało obowiązywać 5 lutego 2026 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni