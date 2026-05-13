Decyzja została podjęta przez stały komitet działający przy KE, w skład którego wchodzą reprezentanci do spraw roślin, zwierząt, żywności i pasz.

Rozstrzygnięcie z zadowoleniem przyjął minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Decyzja KE ws. Brazylii. Krajewski: Koniec z podwójnymi standardami

"Moje rozmowy i przekonywanie unijnych ministrów przynoszą kolejne efekty. Na dzisiejszym posiedzeniu SCOPAFF wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie zdecydowały: od 3 września 2026 r. Brazylia traci prawo eksportu do UE m.in. bydła, koni, drobiu, akwakultury i miodu" napisał na platformie X szef resortu.

ZOBACZ: Umowa z Mercosurem trafi do TSUE. Polska wysłała skargę

"Koniec z podwójnymi standardami! Od importerów bezwzględnie wymagamy tego samego, czego od polskich rolników. Chronimy nasze rolnictwo i zdrowie konsumentów" - dodał Krajewski.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrnczirzova podkreśliła, że wykluczenie Brazylii z listy oznacza, że kraj ten nie będzie mógł eksportować do UE towarów (zarówno żywych zwierząt służących do produkcji żywności, jak i produktów pochodnych), takich jak bydło, konie, drób, jaja, akwakultura, miód i jelita, ze skutkiem od 3 września br.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, KE ściśle współpracowała z brazylijskimi władzami w tej sprawie i będzie nadal z nimi współpracować w celu zapewnienia zgodności ze standardami UE.

- Po wykazaniu zgodności z unijnymi normami będzie mogła zezwolić na eksport lub go wznowić – dodała.

Brazylia z zakazem eksportu do UE

By powrócić na rynek unijny, Brazylia będzie musiała wykazać, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt w całym cyklu ich życia.

Wyśrubowane unijne normy dotyczące używania środków przeciwdrobnoustrojowych mają na celu walkę z rosnącym problemem antybiotykooporności u ludzi. Z tego powodu antybiotyki w UE nie mogą być używane do poprawy wzrostu zwierząt ani stosowane u nich profilaktycznie.

ZOBACZ: Nowa inicjatywa prezydenta. Ochrona wsi i list z żądaniem do Tuska

Decyzja zapadła niecałe dwa tygodnie po wejściu w życie umowy handlowej pomiędzy UE a blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur: Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. Importu z tego kraju obawiają się rolnicy z Europy. Zarzucali oni m.in. to, że porozumienie z Mercosurem otwiera unijnym rynek na produkty rolno-spożywcze z krajów niestosujących takich samych jak UE standardów.

Polska skierowała w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na umowę Unii z Mercosurem, a także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni