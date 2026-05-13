Białoruskie władze liczą na odwilż w stosunkach z Polską. - Dałbym naszym polskim sąsiadom czas na wykazanie się. Mamy wiele zadań i wiele możliwości. Jeśli uda nam się rozwinąć wzajemne mechanizmy transportowe i logistyczne, skorzystają na tym obie strony - powiedział szef białoruskiego MSZ w telewizji Biełaruś-1.

- Jeśli znajdziemy rozwiązania w niektórych kwestiach handlowych i gospodarczych, we współpracy transgranicznej, to oczywiście powinniśmy spodziewać się intensyfikacji kontaktów - podkreślił.

Normalizacja stosunków z Białorusią? "Piłka jest po stronie Polski"

Ryżenkow dodał, że po zintensyfikowaniu kontaktów zawsze następuje rozwój stosunków we wszystkich dziedzinach. - Ale piłka jest po stronie Polski - stwierdził.



- (Polacy - red.) dużo mówili o pewnych warunkach. Tak się składa, że ​​wszystkie kwestie zostały dziś rozwiązane. Proszę, jesteśmy gotowi do przeprowadzenia konsultacji ze stroną polską na szczeblu wiceministrów, na innym szczeblu - z upoważnionym przedstawicielem i tak dalej - zapewnił szef białoruskiego resortu dyplomacji.

- Na początek musimy omówić pełen zakres relacji. Ktoś musi usiąść i dokonać dokładnej analizy sytuacji, ustalić na jakim etapie jesteśmy dzisiaj ze stroną polską, w całym zakresie relacji. Myślę, że powinno się tym zająć Ministerstwo Spraw Zagranicznych - podsumował.

