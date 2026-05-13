W ten sposób szef Pentagonu odpowiedział na pytanie republikańskiego senatora Mitcha McConnella o to, czy istnieją zakazy podróżowania na Ukrainę wysokich rangą urzędników amerykańskich.

W tej sprawie senator odniósł się do słów sekretarza armii USA Dana Driscolla, że ​​Ukraina to "Dolina Krzemowa spraw wojskowych". Jak zauważył Hegseth, na Ukrainę wysłano wielu wysokich rangą urzędników, dzięki czemu wiele się nauczono.

Hegseth: Zatwierdziłem wysłanie dodatkowego personelu do Ukrainy

- Osobiście zatwierdziłem wysłanie tam dodatkowego personelu do szkolenia na polu walki z wykorzystaniem dronów - zarówno ofensywnego, jak i defensywnego - aby upewnić się, że wyciągniemy wszelkie możliwe wnioski z tego konfliktu i wdrożymy je na bieżąco w naszej obronie i ofensywie w erze, w której dominacja dronów jest niezbędna. Właśnie dlatego w tym budżecie przewidziano tak dużo środków na inicjatywę Drone Domination, aby wyciągnąć wnioski z doświadczeń zdobytych na Ukrainie i innych polach bitew oraz zapewnić ich jak najszybsze wdrożenie we wszystkich siłach bojowych - podkreślił Hegseth.

Agencja UNIAN przekazała, że rządy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy opracowały projekt memorandum definiującego warunki potencjalnego nowego porozumienia obronnego między tymi krajami.

Tajemnicze porozumienie Ukrainy z USA

Porozumienie to powinno umożliwić Ukrainie eksport technologii wojskowych do Stanów Zjednoczonych i produkcję dronów w ramach wspólnych przedsięwzięć z amerykańskimi firmami. Dziennikarze ukraińskiej agencji nie przekazali jednak, co Kijów miałby otrzymać w zamian.

Informacje o takim porozumieniu są o tyle zaskakujące, że relacje między prezydentem Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim nie były ostatnio najlepsze.





Według ukraińskiego przywódcy, naciskając na Ukrainę, by wymieniła terytorium na pokój, administracja Trumpa "nadal wybiera strategię, która wiąże się z większą presją na stronę ukraińską" niż na Rosję. Amerykański przywódca kategorycznie zaprzeczył temu w czwartek.

