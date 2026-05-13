Amerykańscy żołnierze wysłani do Ukrainy. Pete Hegseth o specjalnym szkoleniu
Wojsko amerykańskie zostało wysłane na Ukrainę, aby opanować wykorzystanie technologii bezzałogowych na polu walki i wdrożyć te doświadczenia w armii USA - powiedział podczas przesłuchania w Senacie sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth. Zdradził, że żołnierze będą się uczyć taktyk "ofensywnych i defensywnych".
W ten sposób szef Pentagonu odpowiedział na pytanie republikańskiego senatora Mitcha McConnella o to, czy istnieją zakazy podróżowania na Ukrainę wysokich rangą urzędników amerykańskich.
W tej sprawie senator odniósł się do słów sekretarza armii USA Dana Driscolla, że Ukraina to "Dolina Krzemowa spraw wojskowych". Jak zauważył Hegseth, na Ukrainę wysłano wielu wysokich rangą urzędników, dzięki czemu wiele się nauczono.
Hegseth: Zatwierdziłem wysłanie dodatkowego personelu do Ukrainy
- Osobiście zatwierdziłem wysłanie tam dodatkowego personelu do szkolenia na polu walki z wykorzystaniem dronów - zarówno ofensywnego, jak i defensywnego - aby upewnić się, że wyciągniemy wszelkie możliwe wnioski z tego konfliktu i wdrożymy je na bieżąco w naszej obronie i ofensywie w erze, w której dominacja dronów jest niezbędna. Właśnie dlatego w tym budżecie przewidziano tak dużo środków na inicjatywę Drone Domination, aby wyciągnąć wnioski z doświadczeń zdobytych na Ukrainie i innych polach bitew oraz zapewnić ich jak najszybsze wdrożenie we wszystkich siłach bojowych - podkreślił Hegseth.
Agencja UNIAN przekazała, że rządy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy opracowały projekt memorandum definiującego warunki potencjalnego nowego porozumienia obronnego między tymi krajami.
Tajemnicze porozumienie Ukrainy z USA
Porozumienie to powinno umożliwić Ukrainie eksport technologii wojskowych do Stanów Zjednoczonych i produkcję dronów w ramach wspólnych przedsięwzięć z amerykańskimi firmami. Dziennikarze ukraińskiej agencji nie przekazali jednak, co Kijów miałby otrzymać w zamian.
Informacje o takim porozumieniu są o tyle zaskakujące, że relacje między prezydentem Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim nie były ostatnio najlepsze.
Według ukraińskiego przywódcy, naciskając na Ukrainę, by wymieniła terytorium na pokój, administracja Trumpa "nadal wybiera strategię, która wiąże się z większą presją na stronę ukraińską" niż na Rosję. Amerykański przywódca kategorycznie zaprzeczył temu w czwartek.
