Alarm nad Bałtykiem. Polskie maszyny przechwyciły rosyjski samolot
Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 - poinformował w środę wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyna miała wykonywać lot nad wodami międzynarodowymi bez planu lotu i z wyłączonymi transponderami.
Minister obrony przekazał, że to kolejne działania Rosji mające testować systemy obrony powietrznej państw NATO. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło jednocześnie, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Informacje o incydencie pojawiły się w środę po południu we wpisach opublikowanych przez szefa MON oraz DORSZ w serwisie X.
Kosiniak-Kamysz: Rosja testuje nasze systemy obrony
Szef MON poinformował, że rosyjski samolot został przechwycony nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego. "Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy Ił20" - napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów. Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów" - oświadczył szef MON.
DORSZ: nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej
Komunikat w sprawie opublikowało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak przekazano, rosyjska maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami.
Dowództwo podkreśliło, że samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. We wpisie zaznaczono również, że bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów Wojska Polskiego, a żołnierze utrzymują stałą gotowość do natychmiastowej reakcji.
W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa oraz masowymi nalotami na Ukrainę.
Misje tego typu polegają m.in. na patrolowaniu przestrzeni powietrznej i monitorowaniu potencjalnych zagrożeń w pobliżu granic NATO.
