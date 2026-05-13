Minister obrony przekazał, że to kolejne działania Rosji mające testować systemy obrony powietrznej państw NATO. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło jednocześnie, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Informacje o incydencie pojawiły się w środę po południu we wpisach opublikowanych przez szefa MON oraz DORSZ w serwisie X.

Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy Ił20. To kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych… pic.twitter.com/yK5Rjisygz — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 13, 2026

Kosiniak-Kamysz: Rosja testuje nasze systemy obrony

Szef MON poinformował, że rosyjski samolot został przechwycony nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego. "Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy Ił20" - napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów. Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów" - oświadczył szef MON.

DORSZ: nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Komunikat w sprawie opublikowało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak przekazano, rosyjska maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami.

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów #WojskoPolskie 🇵🇱. Każdego dnia żołnierze Sił Zbrojnych RP utrzymują gotowość do natychmiastowej reakcji, zapewniając skuteczną ochronę polskiego nieba.



Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… https://t.co/PJXXwQXojN — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 13, 2026

Dowództwo podkreśliło, że samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. We wpisie zaznaczono również, że bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostaje jednym z priorytetów Wojska Polskiego, a żołnierze utrzymują stałą gotowość do natychmiastowej reakcji.

W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa oraz masowymi nalotami na Ukrainę.

Misje tego typu polegają m.in. na patrolowaniu przestrzeni powietrznej i monitorowaniu potencjalnych zagrożeń w pobliżu granic NATO.

