Na stronie internetowej ugrupowania Samoobrona Odrodzenie pojawił się materiał, w którym widzimy wygenerowaną komputerowo postać Andrzeja Leppera. Były lider Samoobrony, który zmarł w 2011 roku, stoi w polu zboża i wygłasza mocne polityczne przesłanie.

- Zostałem zamordowany. Ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. Wspierajcie Samoobronę Odrodzenie. Polska dla Polaków - słyszymy w spocie. Postać zwraca się również do Prawa i Sprawiedliwości: A co do PiS-u - my was znajdziemy!

Deepfake z Andrzejem Lepperem. Polityczny spot rozpalił internet

Liderzy Samoobrony Odrodzenie nie widzą nic niestosownego w wykorzystaniu wygenerowanego przez AI wizerunku Leppera. Według nich spot ma przypominać o jego politycznym dziedzictwie i wartościach, które reprezentował.

- To jest forma zainteresowania wyborców. Tak wygląda w dzisiejszych czasach polityczny PR - skomentował przewodniczący formacji Jerzy Andrzejewski w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Nie brakuje jednak głosów oburzenia. Pod nagraniem publikowanym w mediach społecznościowych pojawiła się także krytyka.

"Kalanie A. Leppera - wszystko jedno jakie były przyczyny śmierci - to plucie na jego grób. Myślicie, że w ten sposób, 'wskrzeszając' go za pomocą AI, oddajecie mu szacunek? Robicie coś dokładnie przeciwnego. Jest to brak szacunku dla człowieka, bez względu na to, czy się go lubiło czy nie" - napisała jedna z osób.

Samoobrona Odrodzenie przedstawia się jako ruch odwołujący się do idei Andrzeja Leppera i dawnej Samoobrony. Partię tworzą środowiska związane m.in. z polskim Ruchem Antywojennym, któremu przeciwnicy zarzucają prorosyjskie sympatie w kontekście wojny w Ukrainie.

Na swojej stronie ugrupowanie deklaruje walkę o: suwerenność Polski, prawa rolników i pracowników, sprzeciw wobec obcych wpływów, walkę z elitami i korporacjami. W oficjalnym przekazie partia podkreśla, że chce być "prawdziwym głosem ludu".

