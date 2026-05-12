- Wysłaliśmy notę do ambasady Stanów Zjednoczonych, tam wskazujemy, że 10 maja 2026 r. do opinii publicznej trafiła informacja, że podejrzany znajduje się na terenie USA. Zwracamy się w niej z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, to jest też wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy celem wjazdu do USA i jaka była data wjazdu - przekazał PAP Maciej Wewiór.

Sprawa Ziobry. "Powinien zmierzyć się z zarzutami"

Wewiór podkreślił, że "są osoby, które chcą upolitycznić ten proces", podczas gdy - jak zaznaczył - dotyczy on wyłącznie kwestii postępowania prawnego. - Uważamy, że nasz obywatel, tak jak każdy inny polski obywatel, powinien zmierzyć się z zarzutami, jakie na nim ciążą. I należy tutaj unikać mieszania polityki z kwestiami związanymi z postępowaniem prawnym - podkreślił rzecznik MSZ.

Przekazał, że wysłana we wtorek nota stanowi realizację zapowiedzi z poprzedniego dnia, że resort dyplomacji zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych.

Rzecznik resortu podkreślił, że Polskę i Stany Zjednoczone łączą bardzo dobre relacje, a kwestia Zbigniewa Ziobry nie powinna mieć na nie wpływu.

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Wyjechał do USA

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji.

Ziobro jest, wraz z byłym wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Szef PK Dariusz Korneluk poinformował też, że prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza, aby wyjaśnić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji i czy to ma związek z przestępstwem poplecznictwa.

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak podkreślił w poniedziałek, że były szef MS Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. Nowak ocenił, że ewentualna procedura ekstradycyjna z USA może być procesem "nie tylko wielomiesięcznym, ale wieloletnim". Zauważył, że współpraca z USA jest "długotrwała i często ciężka". - Niestety, w naszej ocenie bez tego rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie (Ziobry - red. ) jest przeszkodą formalną, by w ogóle wystąpić z wnioskiem o ekstradycję - dodał.

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry? Minister zapowiada wniosek

W niedzielę szef MS Waldemar Żurek powiedział, że jeżeli Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa w USA, w poniedziałek wraz z prokuratorem krajowym wystąpią o jego ekstradycję. Dopytywany o tę kwestię, prok. Nowak poinformował, że wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego zostanie wydany "niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek", jakie nakłada na Polskę w tej kwestii dwustronna umowa z USA.

Zdaniem jednego z obrońców Ziobry, mec. Bartosza Lewandowskiego ewentualny wniosek o ekstradycję byłego szefa MS może być złożony w momencie, gdy orzeczenie sądu ws. aresztu będzie prawomocne, "a nie np. dzisiaj czy w najbliższych dniach". "Być może nastąpi to we wrześniu 2026 r., bowiem wtedy Sąd Okręgowy w Warszawie (…) ma rozpoznać zażalenia 3 obrońców na postanowienie Sądu Rejonowego i tylko wtedy, gdy Sąd utrzyma to orzeczenie w mocy" - napisał na portalu X Lewandowski.

Wcześniej w poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że resort dyplomacji zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. - Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział Wewiór.

Paszport dyplomatyczny Ziobry został unieważniony przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego na wniosek PK W listopadzie ub.r. W grudniu – jak informował wiceminister MS Dariusz Mazur - unieważniono mu także zwykły polski paszport.

