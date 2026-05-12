"Wspólna misja". Wezwanie papieża Leona XIV do muzułmanów i chrześcijan

Papież Leon XIV wezwał chrześcijan i muzułmanów, żeby wspólnie "ożywili ludzkość tam, gdzie stała się oziębła" oraz przemienili "obojętność w solidarność". Ojciec Święty przekonywał, że przedstawiciele obu religii powinni "czerpać" ze swoich tradycji, żeby zaangażować się we "wspólną misję".

Papież Leon XIV ściska dłoń muzułmańskiemu duchownemu.
Papież Leon XIV spotkał się z przedstawicielami Królewskiego Instytutu Studiów Międzywyznaniowych

Leon XIV spotkał się w poniedziałek z członkami Królewskiego Instytutu Studiów Międzywyznaniowych w Jordanii oraz Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego Stolicy Apostolskiej.

 

Goście z Jordanii przybyli do Watykanu, żeby uczestniczyć w kolokwium - "Ludzkie współczucie i empatia w dzisiejszych czasach".

Papież o "niezbędnych postawach" muzułmanów i chrześcijan

W trakcie swojego przemówienia papież podkreślał, że zarówno chrześcijaństwie jak i islamie współczucie oraz empatia są "niezbędnymi postawami".

 

Zwrócił uwagę, że w tradycji muzułmańskiej współczucie jest darem. - Współczucie zawsze ma swoje źródło w samym Bogu - mówił. 

 

"Z kolei w tradycji chrześcijańskiej, jak powiedział papież, to boskie współczucie 'staje się widoczne i namacalne' w osobie Jezusa. Przyjmując ludzką postać, Bóg 'wykracza poza widzenie i słyszenie' ludzkiego cierpienia, a zamiast tego sam je doświadcza, stając się 'żywym ucieleśnieniem współczucia'" - relacjonował Vatican News.

Chrześcijaństwo i islam. Leon XIV o "wspólnej misji"

Ojciec Święty tłumaczył, że w przypadku obu religii współczucie i empatia nie są "czymś dodatkowym lub opcjonalnym". Leon XIV mówił, że w chrześcijaństwie "miłość do ubogich" ma olbrzymie znaczenie. 

 

W tym punkcie wyraził uznanie wobec "hojnych wysiłków" Królestwa Jordanii na rzecz przyjmowania uchodźców.

 

Papież w swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę na wpływ technologii na współczucie i empatię. Przyznał, że jesteśmy lepiej skomunikowani niż kiedykolwiek wcześniej, ale ma to swoje negatywne konsekwencje.

 

- Nieustanny strumień zdjęć i filmów przedstawiających trudy życia innych może raczej znieczulić nasze serca, zamiast je poruszyć - stwierdził. 

 

W tym punkcie zacytował homilię papieża Franciszka. Leon XIV ostrzegł, że "przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych", starając się wypierać zjawisko tłumacząc: to mnie nie dotyczy, to nie moja sprawa. 

 

Papież przekazał, że chrześcijanie i muzułmanie zostali wezwani do "czerpania" ze swoich tradycji, żeby zaangażować się we "wspólną misję". - Ożywienia ludzkości tam, gdzie stała się oziębła, dania głosu tym, którzy cierpią, oraz przekształcenia obojętności w solidarność - przekazał Ojciec Święty. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
