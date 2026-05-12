Szykują dużą misję wojskową. Europejski kraj zmierza do Ormuzu

Informację przekazał we wtorek brytyjski rząd. Jak podkreślono, misja ma mieć charakter obronny i wielonarodowy. Projekt jest związany z napiętą sytuacją wokół cieśniny Ormuz po konflikcie między USA i Iranem.

Wielka Brytania wyśle HMS Dragon i myśliwce Typhoon do cieśniny Ormuz

- Londyn odgrywa przewodnią rolę w zabezpieczeniu Ormuzu, co udowadniamy wysyłając tam najnowocześniejszy sprzęt, który będzie chronił cieśninę - przekazał brytyjski minister obrony John Healey.

Szef brytyjskiego resortu obrony zaznaczył, że misja rozpocznie działanie "gdy tylko pozwolą na to warunki". Oświadczenie Healeya pojawiło się po wirtualnym spotkaniu przedstawicieli ponad 40 państw zaangażowanych w projekt.

Wielka Brytania i Francja szykują międzynarodową misję

Pomysł utworzenia misji zabezpieczającej żeglugę przez cieśninę Ormuz został ogłoszony przez Wielką Brytanię i Francję w połowie kwietnia.

Choć od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, sytuacja wokół strategicznego akwenu pozostaje napięta. W ostatnich dniach pojawiały się informacje o wzajemnych atakach w rejonie cieśniny, w tym o irańskich uderzeniach na statki handlowe. Rozmowy dotyczące trwałego porozumienia pozostają w impasie, a strony konfliktu odrzucają kolejne propozycje.

Cieśnina Ormuz kluczowa dla światowego rynku ropy i LNG

W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowego zużycia ropy naftowej i LNG. Ograniczenia żeglugi doprowadziły do wzrostu cen surowców.

Brytyjski rząd poinformował, że w ramach obecnych operacji obronnych na Bliskim Wschodzie stacjonuje już ponad 1000 brytyjskich żołnierzy, wspieranych przez drony i myśliwce.

Dodano również, że niszczyciel HMS Dragon jest już w drodze do regionu. W kierunku Morza Czerwonego zmierza także francuski lotniskowiec Charles de Gaulle.

