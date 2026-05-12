Proces ewakuacji ponad 120 pasażerów trwał od niedzielnego przedpołudnia, kiedy wycieczkowiec przybył - pomimo sprzeciwu regionalnych władz Wysp Kanaryjskich - na Teneryfę. Ghebreyesus podkreślił, że praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji "jeszcze się nie zakończyła".

"Nie ma oznak". Szef WHO wskazuje na zalecenia ws. kwarantanny

- W tej chwili nie ma oznak, byśmy mieli do czynienia z początkiem szerszej fali zakażeń, ale oczywiście sytuacja może się zmienić. Biorąc pod uwagę długi czas inkubacji tego wirusa, mogą pojawić się w najbliższych tygodniach kolejne przypadki – powiedział Ghebreyesus podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem w Madrycie.

ZOBACZ: Kapitan MV Hondius podziękował pasażerom i załodze. "Kilka niezwykle ciężkich tygodni"

Odnosząc się do postępowania po ewakuacji pasażerów i załogi Hondiusa, którzy pochodzili z około 20 krajów, Ghebreyesus zaznaczył, że WHO nie może zmusić żadnego kraju do stosowania jego zaleceń, a jedynie radzić.

- Zalecenia WHO są takie, że ewakuowanych należy aktywnie obserwować w ośrodku odbywania kwarantanny lub w domu przez 42 dni od chwili ostatniego kontaktu (z osobą zakażoną), czyli od 10 maja, co daje termin 21 czerwca – zaznaczył.

Hantawirus na wycieczkowcu MV Hondius. "Ryzyko zakażenia jest nieznaczne"

Powiedział, że jest zrozumiałe, iż mieszkańcy Teneryfy, gdzie zacumował Hondius przed ewakuacją pasażerów, mogą być zaniepokojeni ich zejściem na ląd. Zapewnił jednak, że "ryzyko (zakażenia) jest nieznaczne, zarówno dla mieszkańców Teneryfy, jak i w skali światowej, i wszystkie nasze wysiłki w ciągu ostatniego tygodnia zmierzały do tego, by takie pozostało".

ZOBACZ: Polak objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Na nim może się nie zakończyć, jest komentarz GIS

Premier Pedro Sanchez wyraził zadowolenie z udanej ewakuacji. Hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia oświadczyła w poniedziałek, że akcja zakończyła się sukcesem i została przeprowadzona "z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa".

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, przenoszonym głównie przez gryzonie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni