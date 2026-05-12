Rosja testuje Szatana. Putin: Najpotężniejsza broń na świecie

Informację o pomyślnym wyniku testu przekazał Władimirowi Putinowi dowódca Strategicznych Sił Rakietowych Siergiej Karakajew. Kreml podaje, że próba została przeprowadzona o godzinie 11:15.

Rosyjski dyktator zapowiedział, że międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-28 Sarmat, zwany potocznie Szatanem II, do końca roku zostanie wprowadzony do służby i rozmieszczony. Dodał, że rakieta ma zasięg ponad 35 tys. kilometrów.

Czym jest Szatan II? Putin: Najpotężniejszy pocisk na świecie

Planowane rozmieszczenie pocisku, który ma przenosić głowice nuklearne i atakować cele oddalone o tysiące kilometrów, nastąpi po latach opóźnień i niepowodzeń - jeśli rzeczywiście do niego dojdzie.

Pierwszy udany test startowy rakiety Szatan II przeprowadzono w 2017 r., a w 2023 r. ówczesny dyrektor generalny Roskosmosu Jurij Borisow poinformował, że system został skierowany do oficjalnego użytku bojowego. Tymczasem pięć ostatnich testów zakończyło się fiaskiem.

Udany test Szatana II. "Zasięg ponad 35 tys. km"

W wtorek Putin przekazał, że w związku z udanym testem Rosja zamierza rozmieścić "najpotężniejszy na świecie" pocisk jądrowy do końca roku. W telewizyjnym wystąpieniu oświadczył, że siła rażenia tej rakiety jest ponad czterokrotnie większa od siły jakiejkolwiek głowicy zachodnioeuropejskiej, a jej zasięg ma przekraczać 35 tys. km.

- Pocisk może poruszać się nie tylko po trajektorii balistycznej, ale także suborbitalnej, co (...) zapewnia zasięg ponad 35 000 kilometrów, podwajając celność, a wreszcie zdolność do przebijania wszystkich istniejących i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej - podkreślił Putin.

Rosja chce wprowadzić Szatana II do końca 2026 r.

Z kolei Karakajew, który przekazał przywódcy informację o wyniku testu, zapewnił, że "rozmieszczenie wyrzutni wyposażonych w system rakietowy Sarmat znacząco zwiększy zdolności bojowe lądowych strategicznych sił jądrowych w zakresie gwarantowania niszczenia celów i rozwiązywania problemów strategicznego odstraszania".

- Pozytywne wyniki wystrzelenia systemu rakietowego Sarmat pozwolą nam do końca bieżącego roku postawić w stan gotowości bojowej pierwszy pułk rakietowy uzbrojony w ten system w formacji uzurskiej w Kraju Krasnojarskim - zapowiedział Karakajew.

