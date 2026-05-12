Sprawa procedury wyboru sędziów TK. Trybunał wydał orzeczenie

Po wtorkowej rozprawie Bogdan Święczkowski ogłosił decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nią część regulacji dotyczących powoływania sędziów TK jest niezgodna z konstytucją.

Mowa o zasadach związanych z wyborem sędziów przez Sejm. Zdaniem sędziów TK, procedura nie może wynikać z Regulaminu Sejmu i opierać się na uchwale. Konieczna jest w tej kwestii ustawa.

Według procedury, nad którą obradowali sędziowie dokonano w marcu wyboru sześciorga nowych sędziów Trybunału.

Sejm 13 marca wybrał sześcioro sędziów TK. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego tylko dwoje z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - złożyło później ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

9 kwietnia - podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej - czworo pozostałych sędziów: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Anna Korwin-Piotrowska i Marcin Dziurda, złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyło wtedy też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali poświadczone notarialnie pisemne roty ślubowań na biurze podawczym prezydenckiej kancelarii.

Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że te czworo sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nie objęło urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez czterech sędziów TK. Wkrótce później złożyli oni pisma w tej sprawie do prezesa TK.

