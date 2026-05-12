Szykuje się duża zmiana dla nastolatków. UE analizuje możliwości, chodzi o social media

Von der Leyen o pomyśle Komisji Europejskiej mówiła podczas konferencji w Kopenhadze poświęconej ochronie dzieci w erze sztucznej inteligencji. Jak zaznaczyła, decyzje będą zależały od wniosków panelu ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w sieci.

Kilka państw UE już wcześniej rozpoczęło działania w tej sprawie. Francja forsuje podniesienie wieku dostępu do mediów społecznościowych do 15 lat, a część krajów naciska na wspólne rozwiązanie dla całej Unii Europejskiej.

Ursula von der Leyen: Propozycja możliwa latem

- Uważam, że musimy rozważyć opóźnienie dostępu do mediów społecznościowych - powiedziała Ursula von der Leyen podczas konferencji w Kopenhadze.

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że ewentualny projekt przepisów może zostać przedstawiony jeszcze tego lata. - W zależności od wyników moglibyśmy przedstawić propozycję legislacyjną tego lata - zaznaczyła.

Von der Leyen dodała, że dzieciństwo i wczesna adolescencja (intensywny okres rozwoju człowieka przypadający między dzieciństwem a dorosłością - przyp.red.) to szczególnie ważny etap rozwoju. - Dzieciństwo i wczesna adolescencja to lata formujące, i uważam, że powinniśmy dać naszym dzieciom więcej czasu, aby stały się odporne w tej wrażliwej fazie - powiedziała.

UE chce wzorować się na Australii

Przewodnicząca KE wskazała, że Unia Europejska może czerpać z doświadczeń Australii, którą określiła mianem "pioniera" w tej kwestii. Australia podniosła już minimalny wiek korzystania z mediów społecznościowych do 16 lat.

Von der Leyen podkreśliła jednocześnie, że ewentualne ograniczenia wiekowe nie zwolnią platform technologicznych z odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników.

Jak zaznaczyła, firmy technologiczne powinny projektować swoje platformy tak, aby były bezpieczne "by design", zgodnie z wymogami unijnego aktu o usługach cyfrowych, czyli Digital Services Act (DSA).

Weryfikacja wieku i krytyka aplikacji UE

Zdaniem szefowej Komisji Europejskiej ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla określonych grup wiekowych wymaga "wiarygodnej weryfikacji wieku". W tym kontekście wskazała na niedawno zaprezentowaną unijną aplikację do weryfikacji wieku użytkowników.

Aplikacja spotkała się jednak z krytyką dotyczącą problemów związanych z bezpieczeństwem. Mimo to von der Leyen zapewniła w Kopenhadze, że rozwiązanie "spełnia wszystkie wymagania".

