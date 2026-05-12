Spał czy mrugał? Nagrania z Donaldem Trumpem obiegły internet
Kamery nagrały Donalda Trumpa siedzącego z zamkniętymi oczami podczas spotkania w Gabinecie Owalnym. Kilkunastosekundowe wideo z prezydentem USA, który wyglądał jakby przysnął, momentalnie obiegło media społecznościowe i na nowo rozpaliło debatę na temat jego kondycji. Głos w sprawie zabrał Biały Dom, który stwierdził, że prezydent jedynie... mrugał.
Wszystko zaczęło się do zdjęcia, które fotograf agencji Reuters Idrees Ali opublikował w mediach społecznościowych. Zostało ono zrobione w poniedziałek 11 maja, podczas oficjalnego spotkania w Gabinecie Owalnym.
Widać na nim Donalda Trumpa siedzącego w fotelu z zamkniętymi oczami, który wygląda jakby uciął sobie krótką drzemkę. Wpis momentalnie obiegł media społecznościowe i na nowo rozpalił debatę na temat wieku i kondycji prezydenta USA.
Głos w sprawie zabrał nawet Biały Dom, który chcąc uciąć spekulacje stwierdził na jednym ze swoich kont w serwisie X, że Trump jedynie "mrugał".
To tłumaczenie tylko pogorszyło sprawę. W mediach społecznościowych momentalnie zaczęły pojawiać się nagrania z wydarzenia, na których widać Trumpa siedzącego z zamkniętymi oczami przez kilkanaście sekund.
"To jest bardzo długie mrugnięcie" - skomentował polityk Partii Demokratycznej Ted Lieu.
"Wyobraźcie sobie, co się dzieje, gdy nie ma kamer. Trump nie jest psychicznie ani fizycznie zdolny do pełnienia funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych" - dodał w kolejnym wpisie.
"Zamknąłem oczy, bo chciałem stąd jak najszybciej uciec"
Sprawę skomentował również inny kongresmen z ramienia Partii Demokratycznej, Jimmy Gomez, który porównał Trumpa do kierowcy. "Ten facet zasnął za kierownicą i zaraz zepchnie cały kraj w przepaść" - napisał.
Amerykańskie media zwracają uwagę, że to nie pierwszy raz, kiedy Trump sprawiał wrażenie, jakby zasnął podczas wydarzenia w Białym Domu.
Do tego typu sytuacji doszło również w grudniu 2025 roku podczas posiedzenia gabinetu. Prezydent USA zapewniał wtedy, że wcale nie spał, a jedynie się nudził.
- Nie spałem. Po prostu zamknąłem oczy, bo chciałem stąd jak najszybciej uciec - tłumaczył.
Media donosiły również o przysypianiu Trumpa m.in. podczas posiedzenia Rady Pokoju w Waszyngtonie w lutym oraz spotkania w Las Vegas z okazji Tax Day w kwietniu. "Podobne sytuacje miały miejsce styczniu, lutym, marcu i kwietniu" - zauważa portal "Daily Beast".
Dziennikarze przypominają sam Trump wielokrotnie wyśmiewał kondycję swojego poprzednika, Joe Bidena, którego nazywał "Sleepy Joe" (Śpiący Joe).
"Donald Trump objął urząd w wieku 78 lat, stając się najstarszym człowiekiem, który kiedykolwiek to uczynił. W trakcie jego drugiej kadencji nasiliły się spekulacje dotyczące zarówno jego stanu zdrowia, jak i wieku – czy to w związku ze zdjęciami, na których ma zamknięte oczy, czy też z fotografiami, na których widać siniaki lub przebarwienia na jego skórze" - pisze "Newsweek".
