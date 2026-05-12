Wszystko zaczęło się do zdjęcia, które fotograf agencji Reuters Idrees Ali opublikował w mediach społecznościowych. Zostało ono zrobione w poniedziałek 11 maja, podczas oficjalnego spotkania w Gabinecie Owalnym.

Spał czy mrugał? Nagrania z Trumpem obiegły internet

Widać na nim Donalda Trumpa siedzącego w fotelu z zamkniętymi oczami, który wygląda jakby uciął sobie krótką drzemkę. Wpis momentalnie obiegł media społecznościowe i na nowo rozpalił debatę na temat wieku i kondycji prezydenta USA.

Głos w sprawie zabrał nawet Biały Dom, który chcąc uciąć spekulacje stwierdził na jednym ze swoich kont w serwisie X, że Trump jedynie "mrugał".

He was blinking, you absolute moron https://t.co/7gw3n7l8R3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026

To tłumaczenie tylko pogorszyło sprawę. W mediach społecznościowych momentalnie zaczęły pojawiać się nagrania z wydarzenia, na których widać Trumpa siedzącego z zamkniętymi oczami przez kilkanaście sekund.

"To jest bardzo długie mrugnięcie" - skomentował polityk Partii Demokratycznej Ted Lieu.

"Wyobraźcie sobie, co się dzieje, gdy nie ma kamer. Trump nie jest psychicznie ani fizycznie zdolny do pełnienia funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych" - dodał w kolejnym wpisie.

"Zamknąłem oczy, bo chciałem stąd jak najszybciej uciec"

Sprawę skomentował również inny kongresmen z ramienia Partii Demokratycznej, Jimmy Gomez, który porównał Trumpa do kierowcy. "Ten facet zasnął za kierownicą i zaraz zepchnie cały kraj w przepaść" - napisał.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że to nie pierwszy raz, kiedy Trump sprawiał wrażenie, jakby zasnął podczas wydarzenia w Białym Domu.

Do tego typu sytuacji doszło również w grudniu 2025 roku podczas posiedzenia gabinetu. Prezydent USA zapewniał wtedy, że wcale nie spał, a jedynie się nudził.

- Nie spałem. Po prostu zamknąłem oczy, bo chciałem stąd jak najszybciej uciec - tłumaczył.

Media donosiły również o przysypianiu Trumpa m.in. podczas posiedzenia Rady Pokoju w Waszyngtonie w lutym oraz spotkania w Las Vegas z okazji Tax Day w kwietniu. "Podobne sytuacje miały miejsce styczniu, lutym, marcu i kwietniu" - zauważa portal "Daily Beast".

Dziennikarze przypominają sam Trump wielokrotnie wyśmiewał kondycję swojego poprzednika, Joe Bidena, którego nazywał "Sleepy Joe" (Śpiący Joe).

"Donald Trump objął urząd w wieku 78 lat, stając się najstarszym człowiekiem, który kiedykolwiek to uczynił. W trakcie jego drugiej kadencji nasiliły się spekulacje dotyczące zarówno jego stanu zdrowia, jak i wieku – czy to w związku ze zdjęciami, na których ma zamknięte oczy, czy też z fotografiami, na których widać siniaki lub przebarwienia na jego skórze" - pisze "Newsweek".

