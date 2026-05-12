Śmierć posła Litewki. Nowa decyzja sądu ws. sprawcy wypadku

Decyzję wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Informację o treści postanowienia przekazali dziennikarzom po posiedzeniu obrońca podejrzanego mec. Dariusz Kawalec i rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.

Śmierć Łukasza Litewki. Decyzja sądu ws. kierowcy

- Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego – powiedział po wyjściu z sali rozpraw mec. Kawalec.

– Jest to postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas – dodał prok. Kilian.

57-letni kierowca Mitsubishi Colt został zatrzymany krótko po wypadku i tymczasowo aresztowany. Mężczyzna tłumaczył, że zasłabł i nie pamięta momentu zdarzenia. Decyzją sądu rejonowego 28 kwietnia opuścił areszt po wpłaceniu 40 tys. zł poręczenia majątkowego.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wydała zażalenie na decyzję sądu. Argumentowała, że zastosowanie tymczasowego aresztu jest konieczne dla prawidłowego zabezpieczenia przebiegu postępowania. 6 maja poinformowała, że sąd rozpatrzy wniosek.

Tragiczny wypadek z udziałem Łukasza Litewki. Poseł poniósł śmierć

57-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura uważa, że nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i nieumyślnie doprowadził do śmierci Łukasza Litewki.

36-letni poseł Lewicy zginął 23 kwietnia po południu. W trakcie jazdy na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej, został potrącony przez samochód Mitsubishi Colt.

Sekcja zwłok wykazała, że do zgonu doszło z powodu masywnego krwotoku po rozległych obrażeniach kończyny dolnej.

Polityk został pochowany w swoim rodzinnym Sosnowcu. Prezydent Karol Nawrocki zadecydował o pośmiertnym odznaczeniu posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Litewka znany był z działalności charytatywnej i społecznej.

